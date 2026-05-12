Țara pe care Donald Trump „ia serios în considerare" să o transforme în cel de-al 51-lea stat american. Guvernul ei respinge vehement ideea

De: Daniel Matei 12/05/2026 | 14:00
Sursa foto: Shutterstock
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ia în calcul să transforme Venezuela în cel de-al 51-lea stat american, în timp ce oficialii continuă să încurajeze companiile petroliere să investească în statul sud-american după intervenția SUA care l-a îndepărtat de la putere pe președintele Nicolas Maduro.

Trump a declarat, într-un interviu acordat Fox News, că este atras de valoarea estimată la 40.000 de miliarde de dolari a rezervelor de petrol din Venezuela, adăugând că este foarte popular printre cetățenii țării.

„Venezuela îl iubește pe Trump”, a spus liderul american.

După ce oficialii militari americani l-au capturat pe Maduro în ianuarie, acesta fiind inculpat de Departamentul de Justiție al SUA pentru acuzații de narco-terorism, Trump a declarat că Statele Unite vor „administra” țara în perioada de tranziție și vor colabora cu vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez.

Cum au reacționat autoritățile din Venezuela

În ultimele luni, oficiali americani au purtat discuții cu autoritățile interimare de la Caracas pentru relansarea investițiilor petroliere și pentru apropierea relațiilor economice dintre cele două țări. După capturarea lui Maduro în ianuarie, Trump declara că Statele Unite vor „administra” Venezuela în perioada de tranziție și vor colabora cu vicepreședinta Delcy Rodriguez.

Afirmațiile lui Trump au provocat reacții dure în Venezuela. Delcy Rodriguez, care conduce interimar țara după îndepărtarea lui Maduro, a respins categoric ideea ca statul sud-american să devină parte a SUA.

„Vom continua să ne apărăm integritatea, suveranitatea și independența”, a declarat aceasta la Haga, în cadrul audierilor de la Curtea Internațională de Justiție privind disputa teritorială dintre Venezuela și Guyana.

Donald Trump a pus ochii pe Canada și Groenlanda

Nu este pentru prima dată când Donald Trump vorbește despre extinderea teritoriului american. În trecut, liderul republican a făcut declarații similare despre Canada și Groenlanda, sugerând că acestea ar putea deveni parte a Statelor Unite.

Experții în drept constituțional atrag însă atenția că un astfel de scenariu este extrem de puțin probabil. Transformarea Venezuelei într-un stat american ar necesita aprobarea Congresului SUA, dar și acordul populației venezuelene și al autorităților locale.

Declarațiile lui Trump au devenit rapid virale pe rețelele sociale și au provocat reacții puternice atât în Statele Unite, cât și în America Latină, unde mulți comentatori au catalogat ideea drept „șocantă” și fără precedent în politica externă americană.

