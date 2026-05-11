Emmanuel Macron s-a enervat grav în timpul unui eveniment organizat la Nairobi. Pe cine a apostrofat imediat: „Este o totală lipsă de respect”

De: Daniel Matei 11/05/2026 | 18:54
Sursa foto: Profimedia
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a stârnit controverse în timpul unei vizite la Universitatea din Nairobi, unde a ridicat tonul către publicul prezent, acuzând lipsa de respect în timpul unei sesiuni dedicate tinerilor din cadrul unui summit Africa–Franța.

Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment oficial desfășurat în capitala Kenyei, unde Macron participa la discuții cu studenți și tineri lideri. În timpul intervenției sale, președintele francez a fost vizibil iritat de zgomotul din sală și a întrerupt discursul pentru a cere liniște, potrivit Le Figaro.

Emmanuel Macron s-a enervat la Nairobi

Președintele francez a întrerupt scurt discursul creatoarei de modă și activistei de mediu Yayra Agbofnah din Ghana, la summitul Africa Forward, declarându-se deranjat de faptul că publicul nu era atent la discursul acesteia.

„Este o lipsă totală de respect”, a transmis Macron, adresându-se direct audienței și cerând ca cei care doresc să vorbească să părăsească sala, dacă nu pot respecta desfășurarea evenimentului.

„Îmi pare rău, dar este imposibil să vorbești despre cultură, să ai oameni atât de inspirați care vin aici și țin un discurs în așa un val de gălăgie. Este o lipsă totală de respect. Așadar, vă sugerez, dacă doriți să aveți discuții bilaterale sau să discutați altceva, să folosiți sălile de ședințe sau să ieșiți afară. Dacă doriți să rămâneți aici, ascultăm oamenii și jucăm după aceleași reguli, bine? Mulțumesc”, a spus Macron după ce s-a urcat pe scenă.

Emmanuel Macron, prezent la summitul „Africa Forward"

Vizita lui Macron în Kenya face parte dintr-un turneu diplomatic mai amplu în cadrul summitului „Africa Forward”, organizat la Nairobi, care marchează o schimbare de strategie a Franței în relația cu continentul african.

Summitul are loc pe fondul încercărilor Parisului de a-și redefini influența, într-un moment în care mai multe state din Africa de Vest s-au îndepărtat de Franța în favoarea altor parteneri internaționali.

Evenimentul de la Universitatea din Nairobi a fost unul dintre momentele-cheie ale vizitei, însă reacția președintelui francez a atras rapid atenția și a generat discuții în mediul online și în presa internațională.

