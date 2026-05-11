Mara Bănică a învins-o în instanță pe Oana Zăvoranu. “Querida” e bună de plată!

Mara Bănică a obținut o victorie importantă în instanță împotriva Oanei Zăvoranu! Așa cum știm, cele două s-au războit mai multă vreme pe cale legală după ce actrița a făcut afirmații defăimătoare la adresa jurnalistei. În replică, Mara Bănică a deschis două acţiuni în instanţă pe numele Oanei Zăvoranu: o ordonanţă preşedinţială pentru a o obliga să şteargă rapid conţinutul jignitor şi să se abţină la a mai vorbi public despre ea, dar şi un proces pe fond prin care îi cerea daune morale. Instanța a dat astăzi verdictul, iar actrița este bună de plată.

Războiul dintre Mara Bănică și Oana Zăvoranu este pe cale de a se sfârși! După ce Judecătoria Sectorului 1 a decis acum două luni să-i interzică Oanei Zăvoranu să-i mai folosească numele Marei Bănică sau să prezinte aspecte legate de viaţa privată în mediul online, pe TV sau public şi să elimine temporar de pe TikTok clipul în care îi aducea injurii jurnalistei, Mara are parte de o nouă victorie.

Mara Bănică a bifat o nouă victorie importantă în disputa juridică pe care o are cu Oana Zăvoranu. Totul a pornit după ce actrița a adus injurii și acuzații defaimatoare la adresa jurnalistei, astfel că aceasta din urmă a acționat pe cale legală. Mara a deschis două acțiuni în instanță: O ordonanță președințială prin care a cerut ștergerea rapidă a conținutului jognitor la adresa ei și interzicerea oricăror referiri publice la persoana sa, dar și un proces pe fond în care a solicitat daune morale. Judecătoria Sectorului 1 București a dat verdictul în procesul lor și a admis parțial cererea Marei Bănică și a obligat-o pe Oana să-i plătească prezentatoarei tv despăgubiri în valoare de 25.000 de lei.

„Admite în parte cererea. Obligă pe pârât (Oana Zăvoranu) să plătească reclamantului (Mara Bănică) suma de 25.000 de lei cu titlu de despăgubiri reprezentând daune morale. Obligă pe pârât să nu mai folosească numele reclamantului, aspecte legate de viața publică și privată a acestuia sau expresii care să conducă la identificarea reclamantului în mediul online, tv, public şi să elimine din mediul online şi public a înregistrării video postată pe contul său de pe aplicaţia TIK TOK din data de 25 ianuarie 2025”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Instanța a mai decis ca Oana Zăvoranu să achite și cheltuielile de judecată. Decizia nu este însă definitivă, iar actrița are drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ceea ce înseamnă că „războiul” dintre ele nu este complet încheiat, dar, deocamdată, lupta a fost câștigată de Mara Bănică.

„Obligă pe pârât să plătească reclamantului suma de 160 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentate de taxă de timbru. Ia act de faptul că reclamantul a precizat că sumele ocazionate de plata onorariului avocaţial urmează să le solicite pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, este decizia Judecătoriei Sectroului 1.

