O româncă stabilită în Italia și-a ucis partenerul cu 24 de ani mai mare decât ea

De: Denisa Crăciun 11/05/2026 | 18:47
O româncă stabilită în Italia de mai mult timp și-a ucis partenerul de viață. Acesta era mai mare decât ea cu 24 de ani. După ce a comis fapta, femeia a fost arestată de polițiști pentru agresiune și ucidere. 

Un caz tulburător a avut loc în Italia, în Primavalle din Roma. Monica Belciug, o româncă stabilită peste hotare și-a ucis anul trecut partenerul de viață. Totul a pornit de la o ceartă neașteptată care a luat amploare, iar femeia a continuat până la agresiune fizică. Aceasta l-a lovit cu un tablou și un umeraș, iar din cauza loviturilor puternice, medicii nu au mai putut face nimic pentru bărbatul în vârstă de 60 de ani.

Și-a ucis iubitul cu un umeraș și o ramă de tablou

Monica Belciug locuia în Primavalle, în Roma, alături de partenerul ei Alberto Pacetti. O ceartă neașteptată a condus la o tragedie. Femeia care era stabilită în străinătate de mai mult timp a început să își lovească iubitul cu 24 de ani mai mare decât ea cu un umeraș și o ramă de la un tablou. Totul a avut loc în luna aprilie a anului trecut, atunci când Monica avea 36 de ani, iar Alberto 60 de ani.

Imediat după tragedie, românca a dat alarma. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale de urgență. Aceștia au ajuns într-un timp scurt și l-au transportat pe bărbat la Policlinica Agostino Gemelli. Medicii de la unitatea spitalicească i-au acordat îngrijiri, însă la scurt timp și-a pierdut viața.

Ce se întâmplă cu femeia care și-a ucis soțul

În urma tragediei, s-a deschis o anchetă. Aceasta a fost coordonată de procurorul adjunct Antonio Di Cicco din cadrul Parchetului din Roma. Procurorul a solicitat și chiar a obținut o ordonanță de arestare preventivă pentru femeie. Nu este singura tragedie din Italia care implică români. În luna aprilie a acestui an, doi tineri români stabiliți în Toscana au fost arestați pentru uciderea unui italian. Bărbatul care a fost agresat, iar ulterior ucis de cei doi le-ar fi atras atenția românilor că fac mizerie pe stradă. După ce a avut loc fapta, bărbații au fost prinși de polițiști și duși la secție, acolo unde au dat declarații.

