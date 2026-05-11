O româncă stabilită în Italia și-a ucis partenerul cu 24 de ani mai mare decât ea

O româncă stabilită în Italia de mai mult timp și-a ucis partenerul de viață. Acesta era mai mare decât ea cu 24 de ani. După ce a comis fapta, femeia a fost arestată de polițiști pentru agresiune și ucidere.
Un caz tulburător a avut loc în Italia, în Primavalle din Roma. Monica Belciug, o româncă stabilită peste hotare și-a ucis anul trecut partenerul de viață. Totul a pornit de la o ceartă neașteptată care a luat amploare, iar femeia a continuat până la agresiune fizică. Aceasta l-a lovit cu un tablou și un umeraș, iar din cauza loviturilor puternice, medicii nu au mai putut face nimic pentru bărbatul în vârstă de 60 de ani.
Monica Belciug locuia în Primavalle, în Roma, alături de partenerul ei Alberto Pacetti. O ceartă neașteptată a condus la o tragedie. Femeia care era stabilită în străinătate de mai mult timp a început să își lovească iubitul cu 24 de ani mai mare decât ea cu un umeraș și o ramă de la un tablou. Totul a avut loc în luna aprilie a anului trecut, atunci când Monica avea 36 de ani, iar Alberto 60 de ani.
Imediat după tragedie, românca a dat alarma. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale de urgență. Aceștia au ajuns într-un timp scurt și l-au transportat pe bărbat la Policlinica Agostino Gemelli. Medicii de la unitatea spitalicească i-au acordat îngrijiri, însă la scurt timp și-a pierdut viața.
În urma tragediei, s-a deschis o anchetă. Aceasta a fost coordonată de procurorul adjunct Antonio Di Cicco din cadrul Parchetului din Roma. Procurorul a solicitat și chiar a obținut o ordonanță de arestare preventivă pentru femeie. Nu este singura tragedie din Italia care implică români. În luna aprilie a acestui an, doi tineri români stabiliți în Toscana au fost arestați pentru uciderea unui italian. Bărbatul care a fost agresat, iar ulterior ucis de cei doi le-ar fi atras atenția românilor că fac mizerie pe stradă. După ce a avut loc fapta, bărbații au fost prinși de polițiști și duși la secție, acolo unde au dat declarații.
