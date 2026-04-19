Alin și Alexandru, tinerii arestați pentru crimă în Italia, primele declarații. Ce s-ar fi întâmplat în noaptea fatidică, de fapt

De: Irina Vlad 19/04/2026 | 12:45
Alin Căruțașu (23 de ani) și Alexandru Miron (19 ani), românii arestați în legătură cu moartea unui italian de 47 de ani din Toscana, au fost arestați și au ajuns în fața judecătorilor. Cei doi au fost audiați și au descris modul în care s-a întâmplat tragedia, declarațiile lor reconstruind parțial filmul tragediei. 

Apar noi detalii în cazul morții lui Giacomo Bongiorni, un bărbat de 47 de ani din Toscana. Potrivit presei străine, Alin și Alexandru au fost arestați după ce l-ar fi atacat și omorât în bătaie pe italian. Înainte de incident, acesta le-ar fi reproșat tinerilor români că fac mizerie pe străzile din Piazza Palma, observație care i-a provocat să recurgă gesturi extreme.

Imaginile surprinse pe una dintre camerele de supraveghere din zonă surprinde momentul încăierării, însă nu sunt suficient de clare pentru a reconstitui cu exactitate desfășurarea evenimentelor. În imagini se observă cum italianul este lovit cu pumnul în față de unul dintre ei, doborât la pământ, apoi este lovit cu picioarele până când își dă ultima suflare.

Filmul crimei din Italia

În urma cercetărilor, Alin și Alexandru au fost prinși și arestați de carabinieri. Cei doi au ajuns în fața instanței și au expus propria versiune. Evenimentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar cel de la care ar fi pornit cearta ar fi fost cumnatul italianului. La tragedie a asistat și fiul lui Giacomo, un adolescent de 11 ani.

Tinerii susțin că ei ar fi fost, de fapt, victimele. Italianul s-ar fi năpustit asupra lor și l-ar fi agresat pe unul dintre prietenii cu care ei erau, un tânăr de 17 ani. Acesta ar fi fost momentul în care Alin și Alexandru au tăbărât pe Giacomo Bongiorni.

„Stăteam pe băncile din Piazza Palma şi beam bere, eram mai mulţi prieteni. La un moment dat am spart de caldarâm o sticlă de Beck’s, iar un bărbat a ieșit din shaormerie și ne-a spus să strângem cioburile. Am strâns bucăţile de sticlă spartă şi părea că totul s-a terminat acolo.

Celălalt, cel care ne certase la început, ținea o sticlă în mână, ca și cum ar fi vrut să o spargă în capul cuiva. Când l-am văzut doborât, l-am lovit cu piciorul. A fost o lovitură pe care am dat-o cu furie, pentru că el a fost cel care ne-a atacat”, spus Alin Caruţașu (23 ani), unul dintre cei arestați sub acuzația de omor voluntar.

În paralel, declarațiile Sarei Tognocchi, iubita italianului ucis, care a asistat la încăierare, susține că tinerii ar fi început să vandalizeze vitrina unui magazin, moment în care li s-a atras politicos atenția să se oprească. Nu a durat mult până când tinerii români au sărit să-i bată pe Giacomo și cumnatul său.

„Era un grup de şase-şapte tineri. Au început să arunce cu sticle în vitrina unui magazin, iar fratele meu și Giacomo le-a spus să înceteze. Li s-a adresat acestor copii cu amabilitate, le-a spus-o politicos, pentru că mama ne-a învățat să fim politicoși. Dar ei l-au înconjurat pe fratele și pe iubitul meu şi au început să-i lovească. Nu spuneau nimic, pur şi simplu îi loveau.

Au încetat să-i lovească abia când și-au dat seama că îl omorâseră pe Giacomo. Fiul său de 11 ani îl ținea de mână și îi spunea: ‘Te rog, tată, ridică-te’. Dar nu s-a mai ridicat”., a spus iubita italianului.

