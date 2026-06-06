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Greșeli în calculul pensiei. Ce pot face pensionarii și care este termenul legal

De: Anca Chihaie 06/06/2026 | 11:59
Greșeli în calculul pensiei. Ce pot face pensionarii și care este termenul legal
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Pensionarii care consideră că decizia de pensionare nu reflectă corect stagiul de cotizare, veniturile realizate sau alte elemente esențiale pentru stabilirea drepturilor bănești au la dispoziție o cale legală de atac. Procedura presupune contestarea deciziei emise de casa teritorială de pensii, însă acest demers este supus unui termen strict, după a cărui expirare hotărârea devine, în practică, definitivă.

Conform regulilor aplicabile în prezent, o persoană nemulțumită de modul de calcul al pensiei poate formula contestație în termen de 45 de zile de la data la care decizia i-a fost comunicată oficial. Acest interval este considerat esențial, întrucât depășirea lui limitează drastic posibilitatea de a mai corecta eventualele erori administrative sau de interpretare a documentelor din dosar.

Greșeli în calculul pensiei

Situațiile invocate frecvent în astfel de contestații vizează mai multe tipuri de nereguli. Printre cele mai întâlnite se află stabilirea incorectă a punctajului mediu anual, erori în calculul stagiului de cotizare, nevalorificarea unor perioade lucrate sau lipsa includerii unor sporuri permanente în baza de calcul. De asemenea, pot apărea diferențe între vechimea reală în muncă și cea înscrisă în decizia de pensionare, precum și omisiuni legate de încadrarea în condiții speciale sau deosebite de muncă. Există și cazuri în care tipul de pensie acordat nu corespunde solicitării inițiale a persoanei.

Din punct de vedere procedural, litigiile privind pensiile sunt soluționate inițial de instanțele de judecată de la nivelul tribunalului, în a cărui rază teritorială își are domiciliul reclamantul. Aceasta este etapa de fond a procesului, în care se analizează documentele, se administrează probe și se verifică legalitatea deciziei contestate. Hotărârile pronunțate de tribunal nu sunt finale, ele putând fi atacate prin apel, ceea ce deschide o a doua etapă de judecată la instanțele superioare.

Un aspect important pentru cei care inițiază astfel de demersuri este faptul că litigiile având ca obiect pensiile sunt, în mod obișnuit, scutite de taxă de timbru. Această prevedere reduce costurile procesuale și facilitează accesul la justiție pentru persoanele vârstnice sau pentru cei care contestă decizii administrative.

În practică, specialiștii recomandă ca, imediat după primirea deciziei de pensionare, documentul să fie verificat cu atenție. Este necesară compararea datelor din decizie cu înscrisurile depuse la dosar, precum carnetul de muncă, adeverințele de la angajatori sau documentele care atestă sporuri, venituri suplimentare ori condiții speciale de muncă. Orice neconcordanță poate constitui temei pentru solicitarea unei corectări.

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