Acasă » Știri » Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document

Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document

De: Anca Chihaie 01/06/2026 | 07:38
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Foto:social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Procesul de recalculare a pensiilor continuă să genereze controverse la aproape doi ani de la aplicarea noii formule de calcul. Deși milioane de pensionari au beneficiat de majorări ale veniturilor în urma reformei sistemului public de pensii, numeroși beneficiari susțin că drepturile lor nu au fost stabilite corect și solicită revizuirea deciziilor emise de autorități.

În ultimele luni, numărul solicitărilor adresate Caselor Județene de Pensii a crescut semnificativ. Pensionarii reclamă erori privind calculul stagiului de cotizare, nevalorificarea unor perioade de muncă desfășurate în condiții speciale sau neintroducerea unor sporuri salariale care ar fi trebuit să influențeze cuantumul pensiei.

Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români

Specialiștii în dreptul muncii și al asigurărilor sociale atrag atenția că orice pensionar care consideră că decizia primită conține neconcordanțe poate solicita oficial revizuirea dosarului. Procedura presupune depunerea unei cereri către instituția care a emis decizia, însoțită, după caz, de documentele justificative relevante.

Una dintre cele mai frecvente situații reclamate privește punctele de stabilitate introduse prin noua legislație. Aceste puncte sunt acordate persoanelor care au depășit pragul de 25 de ani de activitate contributivă și pot influența semnificativ valoarea finală a pensiei. Numeroși pensionari susțin însă că aceste puncte nu au fost acordate integral sau au fost omise complet din calcul.

Conform actualelor reguli, anii lucrați peste limita de 25 de ani sunt recompensați prin puncte suplimentare care se transformă ulterior în bani la stabilirea pensiei. În unele cazuri, diferențele rezultate din neacordarea acestora pot însemna zeci sau chiar sute de lei lunar.

O altă categorie de nemulțumiri este legată de perioadele lucrate în grupa I și grupa a II-a de muncă, precum și în condiții speciale sau deosebite. Pensionarii care au activat în astfel de domenii consideră că avantajele prevăzute de lege nu au fost reflectate în totalitate în noile decizii de recalculare. Din acest motiv, numeroase dosare au ajuns deja în instanță.

Totodată, există situații în care adeverințele care atestă venituri suplimentare, prime, sporuri sau alte drepturi salariale nu au fost luate în considerare. Aceste documente pot avea un impact direct asupra punctajului acumulat de-a lungul carierei și, implicit, asupra cuantumului pensiei.

Pe lângă problemele legate de recalculare, pensionarii contestă și introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de beneficiari. Începând cu luna august 2025, persoanele care încasează pensii peste pragul stabilit de lege au început să suporte rețineri pentru contribuția la sănătate aplicată sumelor care depășesc plafonul respectiv.

Măsura a fost contestată în instanță de numeroși pensionari, care susțin că aceasta afectează veniturile persoanelor vârstnice într-o perioadă marcată de creșterea costurilor de trai. Litigiile aflate pe rolul instanțelor vizează atât legalitatea reținerilor, cât și posibilitatea recuperării sumelor deja achitate. În paralel, pensionarii așteaptă clarificări privind aplicarea viitoarelor majorări și indexări ale pensiilor. În contextul inflației și al creșterii prețurilor la energie, medicamente și alimente, veniturile persoanelor în vârstă rămân un subiect de interes major.

Experții recomandă verificarea atentă a deciziilor de pensionare și compararea datelor înscrise în documente cu informațiile din carnetul de muncă, adeverințele de vechime și cele privind sporurile salariale. În cazul în care sunt identificate erori sau omisiuni, pensionarii pot formula cereri de revizuire, iar dacă răspunsul primit nu este favorabil, au posibilitatea de a se adresa instanțelor de judecată.

VEZI ȘI: Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie

   125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Nu toate numerele din această imagine sunt 303. Găsiți-l pe cel diferit!
Știri
TEST IQ | Nu toate numerele din această imagine sunt 303. Găsiți-l pe cel diferit!
O mai ții minte pe DJ Harra? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani și ce afacere și-a deschis
Știri
O mai ții minte pe DJ Harra? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani și ce afacere…
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
Gandul.ro
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o cursă pe care nu o câștigăm niciodată”
Adevarul
De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o...
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
Digi24
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
Haos la Paris după triumful PSG
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Parteneri
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”
Click.ro
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi...
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”. Sandu Valentin Mateiu: „Apărarea aeriană are 2 componente”
Digi 24
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”....
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Încă încă un telefon Samsung a explodat la încărcare. E al treilea din acest an
go4it.ro
Încă încă un telefon Samsung a explodat la încărcare. E al treilea din acest an
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
Gandul.ro
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a...
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Nu toate numerele din această imagine sunt 303. Găsiți-l pe cel diferit!
TEST IQ | Nu toate numerele din această imagine sunt 303. Găsiți-l pe cel diferit!
Feli vorbește despre relația cu tatăl fiicei sale, la patru ani de la separare: „Avem fiecare ...
Feli vorbește despre relația cu tatăl fiicei sale, la patru ani de la separare: „Avem fiecare periodic frustrările noastre”
O mai ții minte pe DJ Harra? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani și ce afacere și-a deschis
O mai ții minte pe DJ Harra? Cum arată Dana Neacșu la 40 de ani și ce afacere și-a deschis
Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum ...
Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum s-a aflat motivul real
BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”
BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”
Horoscop rune azi, 1 iunie 2026. De Ziua Copilului, o zodie va fi împinsă de forțe intense care cer ...
Horoscop rune azi, 1 iunie 2026. De Ziua Copilului, o zodie va fi împinsă de forțe intense care cer o schimbare
Vezi toate știrile