Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026

Competiția „Survivor România 2026” se apropie rapid de momentul culminant al sezonului, iar fiecare eliminare din această etapă schimbă radical calculele pentru marea finală. În ediția difuzată înaintea săptămânii decisive, Gigi Burger a părăsit concursul după un duel tensionat care a pus față în față doi concurenți aflați în pericol de eliminare.

Deși mulți telespectatori îl vedeau printre concurenții cu șanse de a ajunge mai departe în competiție, traseul său s-a încheiat în săptămâna cu numărul 21. Eliminarea sa a venit într-un moment în care presiunea era mai mare ca niciodată, iar fiecare vot și fiecare alegere strategică puteau influența configurația finalei.

Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger

Seara a început cu un nou joc de recompensă. După încheierea probelor, concurenții rămași în Republica Dominicană s-au reunit la Consiliul Tribal, unul dintre ultimele înainte de faza finală a concursului.

În urma votului colectiv, cele mai multe nominalizări au fost primite de Bianca Giurcanu și Ramona. Diferența dintre cele două a fost foarte mică, însă Ramona a fost concurenta desemnată să intre la duel prin decizia majorității tribului.

Cel de-al doilea nume a fost stabilit de deținătorul colanului de imunitate individuală. Avantajul obținut în jocurile precedente i-a oferit Andreei Munteanu posibilitatea de a decide cine va lupta pentru păstrarea locului în competiție. Alegerea a căzut asupra lui Gigi Burger, care a fost trimis direct în confruntarea eliminatorie.

Confruntarea s-a decis în ultimele momente, când Ramona a reușit să obțină avantajul necesar pentru a-și asigura continuarea parcursului în concurs. În urma rezultatului, Gigi Burger a devenit cel mai recent concurent eliminat din sezon. Pe lângă aspectul sportiv al competiției, eliminarea sa aduce în discuție și remunerația primită pentru participarea la show. Gigi Burger nu s-a aflat printre concurenții care au intrat în competiție încă din prima săptămână. Acesta a sosit în Republica Dominicană mai târziu, fiind introdus în joc în săptămâna a 11-a.

Având în vedere că eliminarea sa s-a produs în săptămâna 21, rezultă că acesta a petrecut un total de 11 săptămâni în competiție. Conform informațiilor privind remunerația acordată participanților, suma negociată pentru prezența sa a fost de aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în cadrul emisiunii.

Calculul este simplu: 1.500 de euro înmulțiți cu 11 săptămâni conduc la un total de 16.500 de euro. Astfel, indiferent de faptul că nu a ajuns în marea finală, Gigi Burger pleacă din competiție cu o sumă considerabilă acumulată pe parcursul participării sale.

