Avem dovada că Gigi Burger A TRIȘAT în duelul de eliminare de azi-noapte. Totul a fost în zadar: A fost dat afară de la Survivor 2026

Ultimul Consiliu Tribal din „Survivor România” înainte de săptămâna finală a schimbat radical calculele competiției, transformând o seară aparent previzibilă într-una plină de tensiune și răsturnări. Voturile au fost strânse, strategiile au oscilat până în ultimul moment, iar duelul dintre Ramona și Gigi a devenit scena centrală a episodului, cu un final neașteptat.

Concurenții au intrat în Consiliu după un joc de recompensă intens, conștienți că orice decizie poate influența drumul spre finală. Cei nouă rămași au fost nevoiți să nominalizeze două persoane pentru duel, iar atmosfera s-a încărcat rapid.

Avem dovada că Gigi Burger A TRIȘAT în duelul de eliminare de azi-noapte

Mulți se așteptau ca Gigi și Bibi (n.r – Bianca Giurcanu) să fie trimiși direct în confruntare, însă intervenția lui Adi Vasile, care a prezentat performanțele sportive ale fiecăruia, a schimbat modul în care unii au votat. Această intervenție a devenit un punct-cheie în strategia serii și ar putea fi analizată mai departe prin impactul performanțelor în vot.

Cele două echipe formate din foștii Războinici și foștii Faimoși au votat pe rând, iar la final cele mai multe nominalizări le-au primit Bianca Giurcanu și Ramona. Diferența a fost minimă, însă Ramona a fost cea trimisă la duel de trib. Al doilea nume a venit din partea deținătoarei colanului de imunitate, Andreea Munteanu, care l-a nominalizat fără ezitare pe Gigi, trimițându-l astfel în primul său duel din competiție.

Totul a fost în zadar

Confruntarea dintre Ramona și Gigi a fost anunțată de Adi Vasile cu un traseu complex:

„Imediat după start veți intra într-un tunel, apoi veți ajunge la o cușcă mare prin care va trebui să treceți. Urmează un con pe care trebuie să îl traversați cățărându-vă, apoi câteva obstacole peste care veți sări, veți trece pe dedesubt și veți ajunge la final. Acolo va trebui să doborâți cu bețe toate mingile din fața voastră, iar apoi să introduceți discul într-un inel fixat pe un băț. Astăzi luptați până la trei victorii.”

A fost dat afară de la Survivor 2026

Duelul a fost extrem de strâns, cu schimbări de ritm și momente în care cei doi au mers umăr la umăr. La scorul de 1-0 pentru Ramona, Gigi a reușit să egaleze la 1-1, însă faza a stârnit controverse.

Gigi a depășit vizibil linia cu piciorul drept în timpul aruncării, o abatere care nu a fost observată de Adi Vasile sau de producători.

Chiar și așa, avantajul obținut prin această greșeală nu l-a ajutat suficient. Ramona a revenit puternic, a câștigat duelul și l-a eliminat pe Gigi, considerat de mulți drept „trisorul” serii.

CITEŞTE ŞI: Motivul real pentru care Gigi Burger a fost eliminat de la Survivor. Ce s-a întâmplat înaintea săptămânii finale

Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026