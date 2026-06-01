Adelin Florin, un băiețel din Satu Mare, a murit după ce s-a jucat în tobogan. Ce s-a descoperit la autopsie

De: David Ioan 01/06/2026 | 10:07
Părinții băiețelului de doi ani care a murit pe un tobogan gonflabil la Satu Mare trec prin cea mai grea perioadă a vieții lor. La scurt timp după tragedie, familia a făcut publice detaliile legate de priveghi și înmormântare, în timp ce comunitatea încă încearcă să înțeleagă cum a fost posibil un asemenea sfârșit fulgerător.

Incidentul s‑a petrecut în timpul Zilelor Orașului, când micuțul Adelin Florin se juca pe un tobogan gonflabil. Potrivit martorilor, copilul era vioi, se distra și nu prezenta niciun semn care să anunțe tragedia. În doar câteva secunde, băiatul s‑a prăbușit în fața părinților, fără să fi existat vreun indiciu că ar avea probleme medicale.

Tatăl povestește că Adelin se jucase normal până în ultimul moment.

„S-a jucat până în ultima clipă. El s-a dat pe toboganul ăla de cinci-şase ori, chiar am filmare cu el. Putea să se întâmple acasă, putea să se întâmple pe drum, putea să se întâmple în somn. Era o chestiune de timp, era un caz foarte rar de tumoră. El a mai făcut analize în trecut, chiar şi ecografii abdominale, deci boala a survenit ulterior, galopant. Pe tobogan, când a încercat să urce din nou, la două scăriţe de-alea s-a întors către noi, a zis „mami” şi a căzut ca şi secerat.”

Echipajele medicale au intervenit imediat și au încercat minute în șir să îl readucă la viață, însă organismul copilului nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare.

Ce s-a descoperit la autopsie

Rezultatul autopsiei a adus o veste devastatoare pentru familie. Specialiștii au descoperit o tumoră agresivă la rinichi, nedepistată anterior, care ar fi evoluat rapid și ar fi provocat stopul cardiorespirator. Părinții spun că băiatul fusese consultat în trecut și nimic nu sugerase o afecțiune gravă.

Familia a anunțat data la care vor avea loc priveghiul și funeraliile.

„Cu tristețe în suflet și cu inima frântă dorim să anunțăm trecerea în neființă a celui ce a fost fiul nostru(…) Adelin Florin, comoara sufletului nostru și tot ce am prețuit mai mult pe acest pământ. A fost cel mai bun frate pentru sora lui și cel mai iubit copil de părinții lui și de toată lumea. Priveghiul va avea loc în data de 31.05.2026, de la ora 19:00, la Capela Ortodoxă din Micula Nouă, iar slujba de înmormântare în data de 01.06.2026, de la ora 13:00, la Cimitirul Ortodox din Micula Nouă. Drum lin spre îngeri, suflet curat, nu te vom uita niciodată, nici noi și nici cei ce te-au cunoscut!”

