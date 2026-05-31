Haos pe străzile Parisului, după victoria istorică a lui PSG! Suporterii au atacat forțele de ordine și au incendiat tot în urma lor

Finala Ligii Campionilor s-a jucat între Arsenal și PSG. Parizienii au reușit o victorie istorică, iar pe străzile din oraș s-a declanșat haosul. Sâmbătă, 30 mai, au avut loc mai multe incidente după ce s-a încheiat partida. Polițiștii au intervenit imediat, iar seara s-a sfârșit cu sute de arestări

PSG a câștigat sâmbătă, 30 mai, împotriva clubului Arsenal finala Ligii Campionilor. Încă înainte de începerea meciului, peste 8.000 de agenți s-au mobilizat în întreaga Capitală. Cu toate acestea, incidentele au fost nelipsite, astfel că pe străzile Parisului s-au auzit focurile de artificii, dar au fost prezente și gazele lacrimogene. Mai mult decât atât, jafurile au cuprins mai multe cartiere din oraș, scrie Le Figaro. De asemenea, în urma incidentelor violente, au avut loc peste 280 de arestări.

Haos pe străzile Parisului, după victoria lui PSG

Tensiunea a fost la cote maxime în Paris încă de sâmbătă după-amiază. Pe bulevardul Poissonnière, mai multe grupuri de tineri au blocat carosabilul și au tras focuri de artificii de pe acoperișurile magazinelor. În jurul orei 18:30, la stadionul Parc des Princes s-a putut viziona meciul cu casa închisă. Situația a degenerat în momentul în care 150 de persoane au forțat turnicheții de la intrare, pentru că nu aveau bilet. Forțele de ordine au intervenit rapid cu gaze lacrimogene și grenade de dispersie. De asemenea, mulți localnici s-au baricadat în case din cauza fumului dens.

Sute de arestări în toată țara

Ministrul de Interne și Prefectul Poliției, Laurent Nuñez au anunțat un bilanț îngrijorător. În toată țara a fost nevoie de intervenția poliției, astfel că s-au înregistrat 416 arestări, dintre care doar 283 în zona urbană a Parisului. Nu doar în Paris au avut loc incidente violente, în Le Havre s-au incendiat tomberoane și au avut loc atacuri asupra forțelor de ordine. La Agen doi polițiști au fost grav răniți, iar în total șapte agenți au avut de suferit în urma haosului provocat.

