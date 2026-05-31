Câștigător Survivor 2026. Știm cine va câștiga finala și marele premiu de 100.000 euro: Gabi Tamaș sau Lucian Popa?

De: Alina Drăgan 31/05/2026 | 09:26
Mult a fost și puțin a mai rămas. Competiția Survivor a intrat în linie dreaptă și ne apropiem cu pași rapizi de marea finală. Doar o săptămână ne mai desparte de aflarea câștigătorului. Finaliștii îi cunoaștem deja, iar acum o să dezvăluim și câștigătorul. Știm cine va câștiga finala și marele premiu de 100.000 euro: Gabi Tamaș sau Lucian Popa?

După numeroase probe grele, confruntări intense, jocuri, recompense și chiar conflicte, competiția Survivor este aproape de final. Mulți concurenți au fost, iar acum puțini au mai rămas. Doar doi vor ajunge să se confrunte în marea finală, iar noi am aflat despre cine este vorba. Așa cum vă dezvăluiam recent, Gabi Tamaș și Lucian Popa sunt cei care se vor confrunta în lupta finală. (Vezi mai multe detalii AICI).

După cum CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate și Antena 1 a confirmat ulterior, marea finală Survivor 2026 va fi difuzată în direct duminică, 7 iunie 2026, începând cu ora 20:00. Evenimentul ar urma să fie transmis direct din Republica Dominicană, locul în care concurenții au trăit luni întregi în condiții dificile, departe de confort și de familii.

Gabi Tamaș și Lucian Popa sunt cei doi finaliști care se vor confrunta în lupta finală. Însă, ultima bătălie nu se va da pe traseu, ci o să fie lăsată în mâna publicului. Concret, marele câștigător o să fie ales exclusiv prin votul publicului. Mai exact, având în vedere că marea finală o să fie în direct, telespectatorii vor putea să voteze prin SMS pentru cel pe care îl vor câștigător.

Ei bine, iar acum că știm acest lucru, deznodământul nu este greu de intuit și cel mai probabil Gabi Tamaș va câștiga detașat. Este lesne de înțeles că fostul fotbalist se bucură de o popularitate mult mai mare decât Lucian Popa. Tamaș este deja cunoscut de public și din alte show-uri de la Antena 1 și are o bază mare de fani.

În timp ce Lucian Popa nu este atât de familiar publicului, iar de-a lungul showului din Dominicană nu s-a bucurat de un grad ridicat de simpatie, fiind mai mereu retras și nu foarte sociabil.

Unde mai puneam că Gabi Tamaș este un fost jucător de națională și fotbalist la Dinamo și FCSB, astfel șansele sunt mari ca acesta să primească multe voturi și din partea microbiștilor. Astfel, putem spune că în proporție de 99% Gabi Tamaș o să fie câștigătorul Survivor.

Pentru moment, pare că sigura șansă a lui Lucian Popa ar fi ca publicul să nu îl fi iertat pe Gabi Tamaș pentru scandalurile și gesturile conflictuale din timpul Survivor și să îl taxeze la final, întorcând votul în favoarea lui Lucian Popa. Puțin probabil totuși, însă rămâne de văzut cine o să fie marele câștigător.

 

