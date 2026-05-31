Județul din România în care pensionarii trăiesc cel mai mult. Care e localitatea „tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte”

Nivelul de viață din România a crescut în ultimii 15-20 de ani. Cu toate acestea, există un județ din țara noastră în care pensionarii trăiesc cel mai mult. Facilitățile puse la dispoziție de localitate oferă longevitate seniorilor.

Institutul Național de Statistică arată că într-un județ din România pensionarii trăiesc mai mult decât nivelul de viață obișnuit. Mulți localnici ajung la vârsta de 100 de ani fără probleme de sănătate fizică sau mentală. Principalele motive sunt stilul de viață și turismul balnear pe care îl pune la dispoziție județul.

Localitatea în care pensionarii trăiesc cel mai mult

În București și Cluj, logevitatea este susținută de centrele medicale de top și veniturile mai mari. Pe de altă parte, datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că județul Vâlcea este singurul județ din România în care speranța de viață depășește media de 80 de ani. Valorile statistice sunt cuprinse între 81 și 84 de ani, în funcție de anul analizat și de mediul de rezidență.

Secretele longevității din Vâlcea sunt stilul de viață și factorii de mediu:

a) Relieful și calitatea aerului: Județul beneficiază de o combinație ideală de zone subcarpatice și montane, ferite de poluarea industrială masivă.

b) Turismul balnear și resursele naturale: Vâlcea găzduiește stațiuni celebre pentru tratamente și ape minerale (Călimanești-Căciulata, Băile Olănesti, Băile Govora). Seniorii de aici au acces mult mai ușor la curele balneare care ajută la menținerea sănătății aparatului respirator, digestiv și locomotor.

c) Stilul de viață din comunitățile rurale: Proiectele de cercetare axate pe longevitate (cum este Harta Longevității în România) au scos în evidență comunități precum localitatea Glavile din Vâlcea. Bătrânii de aici rămân activi fizic până la vârste înaintate (muncind în gospodărie), au o alimentație simplă, bazată pe produse locale, respectă posturile religioase și au un nivel de stres mult mai redus față de cei din marile aglomerări urbane.

De asemenea, localitatea din Vâlcea care a înregistrat o longevitate constantă este comuna Glăvile. Raportat la numărul mic de locuitori ai comunei, în jur de 2.000 de persoane, densitatea de oameni care trăiesc mai mult de 90 de ani este cea mai mare din țară. Mulți oameni ating chiar și 100 de ani fără probleme de sănătate.

