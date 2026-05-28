Povestea impresionantă a lui Ilie Ciocan s-a încheiat! Veteranul care a supraviețuit războiului a murit la 112 ani

De: Paul Hangerli 28/05/2026 | 23:30
Veteranul de război a murit la 113 ani, sursa-colaj CANCAN.RO
România a pierdut una dintre cele mai impresionante figuri ale ultimului secol. Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și considerat cel mai vârstnic român în viață, s-a stins din viață cu doar o zi înainte de a împlini 113 ani. Născut în comuna Galicea, județul Vâlcea, Ilie Ciocan era considerat de autorități și unul dintre cei mai longevivi veterani de război din lume.

Vestea morții a fost anunțată de autorități

Primarul comunei Galicea și președintele Consiliului Județean Vâlcea au anunțat dispariția veteranului prin mesaje emoționante publicate pe rețelele sociale. Acesta a transmis:

„Vești triste! Din păcate, eroul nostru, dl col. (r) Ilie Ciocan, a părăsit această lume cu o zi înainte să împlinească 113 ani. A fost cel mai în vârstă om din Europa și al doilea din lume. A fost cel mai în vârstă veteran de război din cel de-Al Doilea Război Mondial”

La rândul său, președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a vorbit despre Ilie Ciocan ca despre „un făuritor de țară” și un simbol al generației care a trecut prin război. Oficialul a mai adăugat:

„Mâine, 28 mai, eroul nostru ar fi trebuit să împlinească 113 ani. Spun erou pentru că a trecut printr-un război. Erou pentru că a ajuns la o asemenea vârstă. Erou pentru că este un exemplu pentru toți cei care poate nu înțeleg ce înseamnă să duci greul în viață”

Patru ani pe front, în cele mai grele lupte ale războiului

Ilie Ciocan s-a născut în comuna Galicea, județul Vâlcea, și a fost mobilizat în Armata Română la vârsta de 22 de ani, în Regimentul 6 Artilerie din Pitești.

În 1941 a fost trimis pe front, unde a luptat timp de patru ani ca servant la tun și curier, participând la unele dintre cele mai dificile episoade ale celui de-Al Doilea Război Mondial, de la Odessa și Cotul Donului până în Ungaria și Cehoslovacia.

De-a lungul vieții, veteranul a vorbit cu modestie despre experiențele trăite în război. Ilie Ciocan povestea:

„Am stat patru ani pe front, ca servant la tun, dar niciodată n-am omorât pe nimeni”

În 1945 a fost lăsat la vatră din cauza situației familiale, deoarece avea mulți copii. Deși s-a întors acasă fără răni grave, anii petrecuți pe front și-au pus amprenta asupra sănătății sale.

Viață impresionantă și o longevitate rară

După război, Ilie Ciocan a rămas activ până la vârste înaintate. Familia povestea că a mers pe bicicletă până aproape de 90 de ani și că și-a păstrat mobilitatea chiar și după ce și-a fracturat piciorul la 93 de ani.

Potrivit Armatei Române, veteranul citea Biblia și ziarele fără ochelari chiar și după vârsta de 100 de ani și vorbea deseori despre calul care i-a salvat viața de mai multe ori pe front.

După moartea veteranului francez Andre Ludwig și a japonezului Tsuneji Oyama, Ilie Ciocan fusese considerat cel mai vârstnic veteran de război din Europa și, ulterior, din lume.

Anul trecut, autoritățile județene i-au acordat titlul de cetățean de onoare al județului Vâlcea.

Mesajul Armatei Române

Armata Română a transmis un mesaj amplu de omagiu după moartea veteranului. Reprezentanții instituției au transmis:

„A plecat dintre noi locotenent-colonelul (rtr.) Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, cu doar o zi înainte de a împlini 113 ani. O viață întreagă cât istoria unui secol. Patru ani pe front. De la Odessa și Cotul Donului până în Ungaria și Cehoslovacia.

O viață trăită cu modestie, demnitate și credință. În spatele uniformei a fost un om simplu, care până la peste 100 de ani citea Biblia și ziarele fără ochelari și care vorbea cu emoție despre calul ce i-a salvat viața de mai multe ori în război.

Astăzi, Armata României își pleacă fruntea în semn de respect în fața unui destin care a traversat un veac și a rămas până la capăt o lecție despre curaj, rezistență și dragoste de țară”

Un simbol al unei generații care dispare

Moartea lui Ilie Ciocan înseamnă dispariția unuia dintre ultimii mari martori ai celui de-Al Doilea Război Mondial. Viața sa a traversat cele mai importante momente ale ultimului secol și a rămas, până la final, o lecție despre rezistență, modestie și memorie istorică.

Figura sa rămâne asociată cu sacrificiul generației care a trecut prin război și cu ideea de continuitate într-o lume în care tot mai puțini veterani ai acelei perioade mai sunt în viață.

