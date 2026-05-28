Fulgy, cerințe neobișnuite la Spitalul Obregia. Fiul Clejanilor se consideră apropiat al lui Donald Trump

Fulgy a avut mai multe cerințe speciale și un comportament dificil în perioada internării sale la Spitalul de Psihiatrie Obregia. Fiul Clejanilor se află de câteva săptămâni luni sub supraveghere medicală și se pare că personalul medical a avut parte de numeroase momente tensionate din cauza reacțiilor și atitudinii sale.

Totul a pornit după un scandal izbucnit pe TikTok, unde Fulgy a avut o ieșire controversată în timpul unui live. Artistul a lansat amenințări care i-au alarmat pe locatarii blocului în care se afla, iar aceștia au apelat imediat la autorități. La fața locului au intervenit jandarmi și pompieri, care au luat măsuri de siguranță și au încercat să gestioneze situația fără incidente.

Ce cerințe a avut Fulgy de la medici

După acel episod, Fulgy a fost transportat la spital pentru evaluare și tratament de specialitate. Înainte de internare, acesta publicase în mediul online mai multe mesaje și videoclipuri care au ridicat semne de întrebare în legătură cu starea sa emoțională. Deși internarea fusese stabilită inițial pentru o perioadă limitată, măsura ar fi fost prelungită.

Acesta a surprins personalul medical prin diverse reacții și solicitări neobișnuite. Într-unul dintre episoade, acesta ar fi afirmat că are legături importante cu Donald Trump și a cerut să i se vorbească exclusiv în limba engleză.

În tot acest timp, familia îi rămâne aproape. Viorica de la Clejani a declarat că fiul ei este pe mâna medicilor și că întreaga familie speră ca acesta să își revină complet. Artista a mărturisit că perioada prin care trec este una dificilă și că sprijinul primit din partea apropiaților a fost mai mic decât se aștepta.

„Băiatul meu este foarte bine, este pe mâna unor medici care sunt de specialitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul medicilor, și cu voința lui și cu dragostea noastră… tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva. N-am primit un telefon sau un mesaj în privat să mă întrebe cineva ce face Fulgy, cum se simte, chiar dintre neamurile noastre. Ce pretenție să mai am de la alți oameni. O să fie bine, o să fim fericiți și mergem înainte”, a spus Viorica de la Clejani.

