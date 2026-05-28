Sile Cămătaru nu s-a mai ferit de cuvinte. Ce a spus despre Fane Spoitoru și vechiul lor conflict

Sile Cămătaru, atac fără precedent la adresa lui Fane Spoitoru! Invitat la Dan Capatos Show, Sile a făcut declarații incendiare despre vechiul conflict dintre ei. După apariția serialului „Cămătarii” pe VOYO, tensiunile dintre numele grele ale lumii interlope au revenit în atenția publicului. CANCAN.ro are toate detaliile!

Sile Cămătaru a declarat că nu se teme de nimeni și că își asumă toate declarațiile făcute public.

„Dacă ei cred că mie îmi e frică, eu sunt obligat să mă apăr. Să-și vadă de treabă, că n-am vorbit pe dos. Dacă zic despre cineva că e zero, atunci sigur e adevărat. Nu doar Fane, mulți sunt pentru mine zero. Dacă vreunul vrea ceva, să mă caute și lămuresc eu tot.”

Întrebat de Dan Capatos de ce îl consideră pe Fane Spoitoru „zero”, interlopul a început un șir de acuzații dure.

„A făcut greșeli. La Rahova a pus pe cursă cu mascații. În alte situații l-am chemat la bătaie. I-am zis: «De ce vii cu trei mașini? De ce nu vii singur să vorbim?» M-am dus la el la prăvălie și i-am zis: «Eu sunt Sile, tu ești Fane, să vedem care e mai șmecher». A făcut multe rele. Migdale i-a dat mandat lui Mica și sunt mulți băgați în pușcărie de Migdale.”

Acesta a continuat seria acuzațiilor și a spus că mulți oameni nu cunosc adevărata față a lui Fane Spoitoru.

„Nu știe toată lumea că e prăduitor? Eu când eram închis, el ieșea și zicea de «femei cu mustață». Așa vorbea el despre mine? Nu știe când l-am întrebat scopul și durata? L-am întrebat ce caută. Mulți vorbesc aiurea, dar să-i vezi când dau ochii cu mine. Eu, la activul meu, am foarte multe victorii. Ce poate să facă el? Dacă vreunul dintre spoitori e capacitat, e Mali. A vorbit bine și Rândunică.”

Sile a susținut că știe foarte bine istoria lumii interlope și toate conflictele importante dintre clanuri.

„Eu m-am confruntat cu ei, am avut probleme cu îmbârligăturile lor. Eu pot să spun că știu toată istoria șmecheriei. Dacă s-a întâmplat aia cu lăutarii, să vină să zică dacă e sau nu așa.”

Dan Capatos a remarcat că mulți oameni par să nu se teamă de el, iar răspunsul lui Sile a venit imediat.

„Cui să-i fie frică pe telefon? Dacă sunt în stare să stea față în față cu mine, să vină. Zicea că m-a scăpat de Jolgău. Nu s-a născut unul să poată să stea în fața mea. Dacă sunt importanți, eu vorbesc în filme, în realități. Confirmă poliția și vorbesc pe sticlă. Ei sunt tractoriști pe TikTok.”

