Sile Cămătaru rupe tăcerea despre detenție: „Făceam cinci zile pe drum, cu lanțuri la mâini și picioare”

Sile Cămătaru, mărturisiri tulburătoare despre anii grei petrecuți în pușcărie! Invitat în ediția specială „Procesul Cămătarilor” moderată de Dan Capatos, acesta a făcut declarații despre viața sa. Sile ne-a povestit și despre perioada detenției și oamenii care l-au dezamăgit. După lansarea documentarului „Cămătarii” pe Pro TV și VOYO, Sile Cămătaru continuă seria dezvăluirilor.

Sile a vorbit despre legătura pe care o are cu România și a spus că niciodată nu și-a dorit să plece. Vezi aici emisiunea integrală!

„Îmi plac foarte mult actorii români și îmi place cam tot ce ține de România. Sunt puțin naționalist. Nu-mi place să-mi trădez patria, altfel eram plecat de mult și stăteam bine în altă parte.b Eu am cavoul pregătit cred că de 20 de ani. Vreau să mor în România, sută la sută.”

Momentul care a atras imediat atenția a fost poezia scrisă chiar de Sile Cămătaru despre avocatul Costea.

„Mă plimbi, mă minți de parcă aș fi drogat, îmi ceri comisioane doar că ești avocat. Îmi dai speranțe false și vise de-o zi, îmi dai și libertatea, dar unde dracu’ o fi?”

Sile a explicat că poezia se referă la perioada grea prin care a trecut în timpul proceselor și transferurilor între penitenciare.

„Astea sunt scrise de mine. Sunt niște versuri care rimează și exprimă gândurile mele. Se referă la Costea și la sistemul care ne-a împrăștiat prin țară. Eu veneam de la Craiova și făceam cinci zile pe drum, cu zece mascați și lanțuri la mâini și picioare. Păi ce făcusem? El mi-a zis că toți banii pe care îi face de când îl pun avocat îi împarte cu mine. După aia mi-a luat banii. A păcălit-o pe mama, pe nevastă-mea și m-a lăsat fără bani. Sistemul ăsta m-a ținut prin pușcării. M-au ținut în niște condiții grele, în niște grajduri.”

Sile Cămătaru ne-a povestit și un episod tulburător petrecut în detenție. În timpul pandemiei, un deținut a murit după ce s-a simțit rău.

„Aveam și eu COVID, avea și el. Eu am avut noroc și am primit un tratament. Lui i-au dat o pastilă și atât. Le-am spus să-l ducă la spital, dar era prea târziu. A murit peste noapte.”



Cartea lui Codin Maticiuc, „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint, poate fi comandata de AICI.

CITEȘTE ȘI: Apar nume grele în poveștile clanului Cămătaru: ”Sunt referiri directe despre Vali Vijelie și Gigi Becali”

ACCESEAZĂ ȘI: Anghel Damian, mut de uimire după ce a văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: ”Sunt niște genii!”