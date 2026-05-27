Povestea incredibilă a lui Sile Cămătaru. Din cauza cui a fost condamnat pentru cămătărie: „El mi-a dat trei ceasuri false"

De: Simona Vlad 27/05/2026 | 20:03
Sile Cămătaru, dezvăluiri incendiare despre dosare, pușcărie și viața din Germania! Invitat la Dan Capatos Show, în ediția specială„Procesul Cămătarilor”, acesta a vorbit despre dosarele care i-au schimbat viața, dar și despre persoana cunoscută din cauza căreia a fost condamnat pentru cămătărie.

Sile Cămătaru susține că unul dintre dosarele pentru care a fost condamnat a pornit după o neînțelegere legată de bani și ceasuri. Vezi emisiunea integrală aici!

„Acuzați de cămătărie mi s-a adus din cauza lui Beinur. El a zis: «Domnule, nu mi-a cerut nicio dobândă, dar când am făcut socoteala, de la 10.000…». Eu i-am dat bani cash și mi-a dat niște ceasuri false. I-am zis băiatului lui: «Eu nu sunt ceasornicar». Mi-a dat un A8 și trei ceasuri Rolex pe care le-am trimis înapoi. Din cauza convorbirilor telefonice, «băi, ce faci, ce faci», m-au băgat la cămătărie. Și faptul că el a zis că, la socoteală, erau 10.000 în plus. Dar nici măcar nu i-am zis vreodată: «Băi, când îmi dai și mie banii?»”

Discuția a mers apoi spre perioada petrecută în Germania și Franța, unde Sile Cămătaru spune că ar fi avut alt destin.

„Eu sunt mai naționalist. Nu m-am gândit nicio secundă să rămân. Dacă voiam, îmi luam familia după mine. Dar unde să mă duc? Aici m-am născut, aici am crescut Îmi place la nemți sunt foarte corecți. Vine avocatul, vorbește cu procurorul și judecătorul și îți spune exact ce riști. Dacă recunoști, primești o pedeapsă mai mică și pleci direct de la tribunal. Am văzut oameni care aici luau 20 de ani, iar acolo primeau cinci”, a spus Sile Cămătaru.

Ba mai mult, acesta susține că, în România, i s-au propus înțelegeri care i-ar fi afectat imaginea.

„Mi s-a propus să ajung la înțelegeri. Dar nu aș fi făcut niciodată ceva care să-mi păteze obrazul sau caracterul. Nu puteam să las alții să stea în pușcărie în locul meu. Procurorul mi-a zis: «Dacă dai declarație că ei au fost la faptă, îți iei doi ani. Dacă nu, îți iei 15». Dar eu n-am cedat.”

Sile Cămătaru ne-a vorbit și despre viața pe care o duce acum, departe de scandalurile care l-au făcut celebru.

„M-am retras. Mi-ajunge o farfurie de ciorbă. De un an stau numai acasă, merg la cumpărături sau la adunare. Stau cu nepoții în curte și mi-am renovat casele. Afaceri am și o să am tot timpul, până mor.”

