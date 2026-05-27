Sile Cămătaru, dezvăluiri despre afaceri și bani: „Chiar dacă am pierdut într-o afacere, am câștigat în alta”

Sile Cămătaru, acuzații incredibile după anii petrecuți în închisoare! Invitat în ediția specială „Procesul Cămătarilor”, moderată de Dan Capatos, interlopul a făcut dezvăluiri explozive despre averile pierdute, mașinile dispărute și problemele avute cu autoritățile. După lansarea serialului „Cămătarii”, Sile Cămătaru ne-a vorbit despre banii câștigați, afacerile și bunurile confiscate de-a lungul anilor. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Sile Cămătaru a declarat că imaginea milioanelor vehiculate despre el și fratele său a fost mult exagerată de-a lungul timpului. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu știu ce milioane s-au vehiculat. Eu n-am zis că am adus multe milioane. Am avut bani întotdeauna după Ceaușescu, că ulterior am făcut și bani și fel și fel de chestii. Da, am adus și din afară, mă rog, că ce-am făcut eu? Lumea s-a mirat, s-a luat după mine și m-a copiat. Eu, legat de Germania, cred că am adus și trimis din Germania vreo 20-30 de mașini care, la timpul lor, valorau ceva. Normal că le-am vândut aici. Am investit, am cumpărat și afacerile mi-au prosperat mereu. Chiar dacă am pierdut într-o afacere, am câștigat în alta.”

Dan Capatos a adus în discuție mașinile dispărute în timpul anchetelor și perchezițiilor.

„Mie mi-au dispărut două mașini. Au venit la percheziție, au luat CLS-ul alb, l-au urcat pe platformă și nu a mai apărut nicăieri. Când m-am dus să iau mașina, mi-au zis: «Ce, mă, Sile, tu vorbești de CLS? Mai ai doar scheletul». În timpul ăla au luat piese de pe ea și au rămas doar bucăți. Foarte multe pagube am avut. Mașini, bunuri, fel și fel de lucruri. Unele au fost luate la manevră, cum se spune. Dacă stau să mă gândesc câte probleme am avut cu ăștia, nu ne ajunge o emisiune întreagă. N-am făcut plângeri, că de cele mai multe ori eram închis. S-au folosit de faptul că aveam cazier și ziceau: «Cine îi crede pe ăștia?»”

Invitatul lui Dan Capatos a insistat că multe dintre problemele sale au pornit tocmai din imaginea construită în jurul numelui său.

„Dacă aș sta să mă gândesc câte probleme am avut cu ăștia, ai vedea că nu numai infractorii sunt infractori.”

