Anghel Damian, mut de uimire după ce a văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: "Sunt niște genii!"

De: Simona Vlad 25/05/2026 | 21:24
„Procesul Cămătarilor”, difuzat la Dan Capatos Show, continuă cu dezvăluiri incendiare despre documentarul momentului. Codin Maticiuc și Anghel Damian ne-au vorbit fără perdea despre serialul „Cămătarii”, lansat în această seară pe Pro TV și VOYO. Anghel Damian a dezvăluit că testele psihologice făcute membrilor clanului au avut rezultate șocante. CANCAN.ro aduce dedesubturile necunoscute ale vieții familiei lui Nuțu Cămătaru la lumină!

Codin Maticiuc spune că serialul a fost construit cât mai obiectiv cu putință, fără să ascundă totuși momentele mai neplăcute ale familiei Cămătaru.

„Am scris această carte și acum, stând mai mult cu ei și cunoscând familia mai bine, am înțeles multe lucruri. Noi ne-am dorit efectiv o prezentare obiectivă. Nu cred că există rău absolut. Fiecare om are anumite calități care trebuie expuse. Dacă dădeau dovadă de inteligență, logică extraordinară sau simț al umorului, nu am vrut să tăiem aceste momente. (…) Sunt convins că vor exista momente când oamenii vor râde, vor plânge și se vor lua în brațe îngroziți. Este un serial despre viață și despre o familie, din toate punctele de vedere. Ei povestesc cu bune și cu rele tot ce au făcut și prin ce au trecut. Băiatul lui Nuțu Cămătaru este campion regional la șah. Fata lui Sile se pregătește pentru magistratură. Ei nu promovează acest stil de viață. Povestesc cât de greu le-a fost și câtă închisoare au făcut.”

Anghel Damian ne-a spus că serialul include inclusiv testele clinice realizate de specialiști. Regizorul spune că rezultatele l-au lăsat cu gura căscată.

„Psihologul criminalist Liliana Pârvulescu le-a făcut inclusiv teste de inteligență și comportament. În testele clinice de inteligență au ieșit genii. Întrebarea mea ca realizator a fost cum niște oameni evident inteligenți au ales drumul acesta. Nu trebuie să ne ferim nici de vina societății, a sărăciei și a mediului în care au crescut. Sunt produse ale comunismului și ale vremurilor respective. Există și o vină colectivă pentru felul în care astfel de comportamente apar și se propagă.”

Codin Maticiuc ne-a dezvăluit că serialul vorbește și despre structurile născute în jurul clanului Cămătaru.

„Foarte mulți locotenenți au lucrat în această structură. Au existat și alte clanuri care s-au desprins ulterior. Este o poveste spectaculoasă despre cum s-au format aceste grupări și cum au evoluat. Mi s-a părut incredibil că existau astfel de lucruri. Este istoria României și mulți dintre noi am trăit acele vremuri, mai mult sau mai puțin.”

Anghel Damian a explicat că serialul tratează și capitolul victimelor proxenetismului implicate în dosarele clanului Cămătaru.

„Victimele cele mai identificabile sunt cele din dosarele de proxenetism. Astăzi sunt în alt moment al vieții și trebuie protejate. Declarațiile lor există însă în documentar și fac parte din documentarea noastră.”

„Am luat toate declarațiile victimelor din dosare și le-am refăcut. Ele apar într-o formă specială și își susțin propriile declarații”, a spus și Codin Maticiuc.

