Andreea Bostănică, cerută de soție în Maldive! Cum arată inelul de logodnă

Andreea Bostănică a atras din nou atenția fanilor, după ce a anunțat că a fost cerută în căsătorie în timpul unei vacanțe petrecute în Maldive. Cunoscută în mediul online drept „Regina TikTok-ului”, influencerița a publicat imagini cu reacția pe care a avut-o imediat după ce a primit inelul de logodnă.

Identitatea actualului partener al Andreea Bostănică nu este cunoscută publicului. În urmă cu câteva luni, influencerița s-a despărțit de Abush, fiul fostului președinte al Uzbekistanului, după o relație care a durat aproximativ doi ani și pe care au ținut-o departe de ochii publicului.

Pe parcursul relației, Andreea afișa frecvent pe rețelele sociale cadouri extravagante și apariții luxoase. Acest lucru a alimentat numeroase speculații și întrebări din partea fanilor.

Andreea Bostănică a spus „DA”, în Maldive

Andreea Bostănică se află în aceste zile într-o vacanță exclusivistă în Maldive, de unde a publicat imagini spectaculoase cu peisajele tropicale și momentele petrecute în resortul de lux. Totuși, ceea ce a atras cel mai mult atenția urmăritorilor a fost apariția unui inel de logodnă, care a alimentat imediat zvonurile despre o posibilă cerere în căsătorie.

Influencerița a lăsat loc de interpretări după ce a postat reacția avută în momentul în care a primit bijuteria. Fanii au început să speculeze intens cu privire la identitatea celui care i-ar fi cucerit inima.

Într-un videoclip care s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, Andreea Bostănică apare într-un moment ce pare să surprindă chiar clipa în care a fost cerută în căsătorie. Imaginile au stârnit imediat reacții din partea fanilor, mai ales că influencerița nu a oferit prea multe explicații.

Totul indică faptul că artista în vârstă de 20 de ani ar fi acceptat cererea. Ea ar fi spus cel mai important „da” din viața sa.

Cerere în căsătorie sau campanie de promovare

Imaginile publicate de Andreea Bostănică pe Instagram o surprind vizibil emoționată și fericită, afișând un inel impresionant de logodnă. La descrierea postării, vedeta a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv: „Am zis… da”.

Postarea Andreei Bostănică a stârnit rapid numeroase reacții în mediul online. În timp ce mulți dintre urmăritori au felicitat-o și i-au transmis mesaje de susținere, alții sunt de părere că momentul ar putea face parte dintr-o campanie de promovare pentru o viitoare piesă.

Suspiciunile au apărut și din cauza melodiei care se aude pe fundalul videoclipului. Versurile vorbesc despre felul în care artista își trăiește viața fără să fie afectată de criticile și răutățile din jur.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bostănică și-a cumpărat apartamente în București. Cum arată și ce va face cu ele

Instanța îi dă lovitura finală Andreei Bostănică în scandalul cu Abush. ANAF a ”taxat-o” pe TikTok