Codin Maticiuc și Anghel Damian, dezvăluiri despre documentarea din spatele producției ”Cămătarii”: ”Avem judecători, trupe de intervenție, psihologi criminaliști”

Seria „Procesul Cămătarilor” a început la Dan Capatos Show cu dezvăluiri neașteptate despre noul serial lansat de Pro TV și Voyo! Codin Maticiuc și Anghel Damian ne-au povestit în exclusivitate despre documentarea uriașă din spatele producției „Cămătarii”, inspirată din povestea controversatului clan condus de Nuțu Cămătaru. Cei doi au explicat cum au construit serialul, cine apare în producție și de ce au vrut să prezinte toate perspectivele legendelor atât de cunoscute care au circulat în jurul celebrului clan. De la procurori și judecători, până la membri ai familiei Cămătaru, noua producție promite detalii nemaiauzite despre unul dintre cele mai cunoscute nume din lumea interlopă românească. CANCAN.ro îți aduce detaliile neștiute din culisele producției momentului!

Codin Maticiuc ne-a declarat că serialul continuă povestea începută în cartea dedicată lui Nuțu Cămătaru. Actorul a recunoscut că documentarea inițială a fost limitată, bazată numai pe perspectiva lui Nuțu. Serialul însă, spune Codin, ne va araăta noi orizonturi.

„Serialul, într-adevăr, duce mai departe povestea din carte. O parte din poveștile pe care eu le-am ilustrat în această carte există și în serialul nostru. Doar că mergem mai departe și m-am bucurat că am reușit să fac asta alături de prietenul meu bun, Anghel Damian. O să ducem povestea mai departe. Ce nu știe lumea este că eu, atunci când am scris această carte, nu am reușit să am acces decât la Nuțu. Toată cartea a fost un punct de vedere subiectiv al lui Nuțu Cămătaru. Nu am găsit nici măcar un personaj important de pe baricada cealaltă care să-mi scrie prefața. Mi-am dorit atunci să găsesc un procuror sau un polițist care l-a vânat întreaga viață și nu am găsit.”

Anghel Damian a dezvăluit că serialul nu se concentrează doar pe familia Cămătaru, ci și pe oamenii implicați în anchetele istorice. Regizorul a dezvăluit că producția aduce perspective multiple asupra legendarelor povești care au circulat ani în șir.

„Pe lângă întreaga familie Cămătaru, și aici vorbim de la mama, Mimi Cămătăreasa, la cei doi copii celebri, Sile și Nuțu, și la toate ramificațiile… vorbesc de copii, soții, foste soții și așa mai departe, avem în serialul nostru procurorii de caz care au lucrat la celebra anchetă din anul 2004. Avem judecători, avem trupe de intervenție, psihologi criminaliști, sociologi, jurnaliști. Am încercat să avem cel puțin un reprezentant din fiecare domeniu relevant pentru dosarul Cămătaru și pentru ceea ce înseamnă social și istoric acest clan. Practic, eu cred că adevărul nu este unul singur. Adevărul este suma perspectivelor, iar încercarea noastră de a spune o poveste cât de obiectiv posibil a însemnat să alăturăm toate aceste perspective și să lăsăm publicului judecata.”

