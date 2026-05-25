Teo, un băiețel de doar 4 ani, a fost ucis de un câine de la stână. Filmul tragediei din Buzău

De: Elisa Tîrgovățu 25/05/2026 | 20:08
Cum s-a produs tragedia din Buzău în care un copil a fost atacat de un câine de stână. „L-a înșfăcat, l-a văzut pe cameră” / Sursa foto: Pixabay
Un băiețel de doar 4 ani a murit în urma unui incident tragic petrecut în județul Buzău, după ce a fost atacat de un câine de stână. Animalul era ținut legat, însă zona nu era împrejmuită. Copilul a reușit să iasă din curte fără ca cineva să observe, în timp ce se plimba și explora împrejurimile.

Când a fost descoperit, era deja prea târziu pentru intervenție. Mama copilului, copleșită de șoc, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Cum s-a petrecut tragedia

Teo se afla în curtea locuinței din satul Limpeziș, județul Buzău, împreună cu mama sa. La un moment dat, femeia a intrat pentru scurt timp în casă, iar băiețelul, în vârstă de aproape 4 ani, a reușit să iasă pe poartă și să ajungă la o stână aflată foarte aproape. Acolo, unul dintre câinii de pază l-a atacat, provocându-i răni grave.

„Avea grijă de el, dar cum l-o fi scăpat l-a scăpat. Ea cred că a intrat să facă treabă ceva, el a ieșit, a zis că se joacă la mașină și când a ieșit nu l-a mai găsit. Îl striga „Teo, Teo””, a mărturisit un vecin, potrivit Observator.

„S-o fi dus la câine, o fi fost atras de câinele ăla, i-a plăcut lui că s-a dus acolo. L-a înșfăcat, l-a văzut pe cameră.”, a explicat un alt martor, potrivit Observator.

Câinele, un ciobănesc românesc corb, era ținut legat, însă zona nu era delimitată de un gard sau alt sistem de protecție. Din acest motiv, copilul a putut ajunge cu ușurință în apropierea stânei.

Descoperirea a fost făcută chiar de proprietarii stânei. Însă intervenția a venit prea târziu. Băiețelul suferise o hemoragie severă, iar viața nu a mai putut fi salvată.

„Copilul era îngrijit, era un copil vesel, păcat de copil, o mare tragedie pentru tot satul și nu trebuie să acuzăm, legea știe mai bine ce e de făcut.”, a declarat un alt martor.

„Un minor de 3 ani și 11 luni ar fi ieșit din curtea locuinţei, deplasându-se pe o proprietate învecinată unde ar fi fost mușcat de un câine aparţinând persoanei ce deţine terenul. Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul minorului.”, a explicat Ane Mari Vrapciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău.

Mama copilului urmează să fie audiată de anchetatori, care vor încerca să stabilească dacă se impune vreo acuzație de neglijență în acest caz. După divorț, băiețelul, Teo, era crescut împreună cu bunicii, iar luna viitoare ar fi împlinit vârsta de 4 ani.

