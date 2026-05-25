Fostul șel al Poliției Capitalei, în producția ”Cămătarii”. Anghel Damian: ”A fost mai ușor să convingem oameni din lumea interlopă decât persoane din sistem”

Seria „Procesul Cămătarilor”, realizată în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, continuă cu dezvăluiri spectaculoase despre documentarul momentului! Codin Maticiuc și Anghel Damian au vorbit despre experiența filmărilor pentru serialul „Cămătarii”, lansat în această seară pe Pro TV și VOYO. Cei doi au explicat cât de greu a fost să obțină mărturii, atât din partea clanului Cămătaru, cât și din partea autorităților. CANCAN.ro are toate detaliile din culise!

Codin Maticiuc a vorbit despre reacțiile apărute deja în online, înaintea lansării serialului. Actorul a declarat că mulți privesc greșit proiectul și ignoră faptul că înainte de toate, producția lansată de Voyo este un documentar.

„Oamenii deviază deja de la subiectul principal. Pare că unii nu înțeleg rostul unui serial documentar și îl pun într-o cheie greșită. Însă să nu uităm faptul că despre orice familie de acest tip, începând cu familiile celebre din Italia, s-au spus povești. Trecând de la Pablo Escobar și alte personaje, poveștile lor au fost puse în filme tocmai pentru că lumea merită perspective multiple.”

Regizorul serialului a recunoscut că relația cu familia Cămătaru nu s-a construit peste noapte. Spre deosebire de Codin Maticiuc, Anghel Damian spune că a avut o abordare complet diferită în raport cu subiecții documentarului.

„Transferul de încredere nu se face ușor. Codin este genul cameleonic, care poate sta la masă și cu Pleșu, și cu Nuțu Cămătaru. Eu am o abordare diferită și încerc să-mi păstrez linia. La început au existat anumite restricții până s-a creat o înțelegere. Eu veneam din altă lume, fără limbajul lor specific. (…) Le-am explicat foarte limpede că acest demers nu este unul în care vor fi doar ei. Este un demers în care vor apărea procurori, polițiști și judecători. Eu le voi respecta adevărul așa cum și-l prezintă, dar îl voi pune în comparație cu adevărul celorlalți. Urmează să vedem reacțiile lor.”

Anghel Damian a recunoscut că anumite mărturii primite din partea familiei Cămătaru l-au lăsat fără cuvinte. Regizorul spune că unele momente de la filmări au fost extrem de intense.

„Din momentul în care s-au deschis, am aflat lucruri care m-au șocat complet. Apropo de legende, ce știam eu până atunci erau doar povești. Ce am aflat acum m-a făcut, efectiv, să tremur în anumite momente ca realizator.”

Autoritățile, greu de convins să vorbească

Deși mulți s-ar fi așteptat ca interlopii să fie greu de convins, Anghel Damian spune că adevărata provocare a venit din partea autorităților.

„A fost de multe ori mai ușor să convingem oameni din lumea interlopă decât persoane din sistem. Trei sferturi din timpul petrecut pentru acest film a însemnat să vânăm oameni din sistem care aveau informații relevante. Lumea nu își imaginează cât de greu este să aduci și partea cealaltă la masă.”

Codin Maticiuc a confirmat că multe instituții au fost extrem de rezervate, deși proiectul urmărea prezentarea tuturor perspectivelor dosarului care a pus România pe jar.

„După ce i-am convins pe Nuțu și pe Sile, ceilalți băieți răi s-au aliniat. În schimb, autoritățile au fost foarte greu de convins.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Se lansează „Cămătarii”, serialul-documentar despre viața familiei Balint. Codin Maticiuc și Anghel Damian vorbesc în platou la Dan Capatos Show despre super-proiectul de la PRO TV

Imagini în premieră din documentarul Cămătarii! Florin Salam și Tzancă Uraganu, pe soundtrack-ul oficial