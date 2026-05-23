Imagini în premieră din documentarul Cămătarii! Florin Salam și Tzancă Uraganu, pe soundtrack-ul oficial

Universul dur, controversat și intens al unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din România ajunge pe VOYO într-o producție documentar. „Cămătarii”, serialul inspirat din fapte reale, urmărește ascensiunea și căderea unei lumi interlope care a marcat ultimele decenii din România.

Pe fondul acestei lansări, pe YouTube a apărut și o piesă cu rezonanță puternică în stilul muzicii de petrecere urbane, inspirată din aceeași atmosferă dură a străzii și a loialității absolute, dar și cu imagini din documentar cu Nuțu și Sile Cămătaru: „Frate lângă frate”, interpretată de Tzancă Uraganu, Florin Salam și Madatorricelli.

Florin Salam și Tzancă Uraganu, pe soundtrack-ul oficial

Melodia surprinde exact ideea de bază pe care o explorează și documentarul: legături de sânge, loialitate, putere și trădare într-o lume în care regulile nu sunt scrise nicăieri, dar sunt respectate cu strictețe. Refrenul și linia melodică duc mai departe estetica specifică acestui univers, în care viața reală și legenda se amestecă permanent.

Serialul „Cămătarii” de pe VOYO aduce în prim-plan povestea familiei Balint, cunoscută publicului sub numele de Nuțu și Sile Cămătaru, într-un format documentar care combină arhivă, reconstituiri și mărturii despre o epocă tensionată din România postcomunistă. Producția explorează nu doar faptele, ci și mecanismele sociale și contextul unei perioade în care puterea din umbră a devenit un fenomen vizibil.

În paralel, piesa „Frate lângă frate” este percepută de fani ca un soundtrack al acestei lumi cinematografice, imaginile cu cadre din documentar fiind asociate online cu atmosfera melodiei, amplificând impactul ambelor proiecte.

“Cămătarii este un proiect care a pornit dintr-o nevoie personală de a înțelege o perioadă și un fenomen pe care, ca societate, nu am încercat niciodată cu adevărat să le deslușim. Este rezultatul unei munci de un an și jumătate și, dincolo de asta, un documentar cu acces total, în care, pentru prima dată, vorbesc toate părțile implicate: membrii clanului, clanuri rivale, oameni din lumea interlopă, dar și procurori, polițiști, trupe speciale de intervenție, judecători, psihologi criminaliști, jurnaliști de investigație, martori și victime. Serialul folosește povestea acestui clan, unul dintre cele mai cunoscute din istoria recentă a României, prezent constant în prima pagină a ziarelor timp de decenii, ca studiu de caz pentru a înțelege cum s-a format și cum a funcționat crima organizată în anii de tranziție. Cred că adevărul nu este niciodată unul singur, ci rezultatul acestor perspective puse împreună.Cămătarii este, în esență, o încercare de a ne uita mai atent la trecutul nostru recent și de a intelege cum ne-a modelat”, a transmis Anghel Damian, producătorul documentarului.

NU RATA – Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat

Patru bogătași care petreceau au fost bătuți, legați și jefuiți de un dealer deghizat în polițist. Prada: 1,5 milioane $ + un Audemars Piguet