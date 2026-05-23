Bancul sfârșitului de săptămână | Eram într-un club de fițe

Weekendul este în toi, iar atmosfera de distracție se simte peste tot. Ca să menținem buna dispoziție, CANCAN.RO vine cu un banc savuros, perfect pentru finalul de săptămână. De această dată, acțiunea are loc într-un club și îl are în prim-plan pe un petrecăreț care trece printr-o situație de-a dreptul amuzantă.

Care este secretul succesului

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:

– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?

– Ok, dar cum o să te recunosc?

– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

Soțul și soția ideală

– Dragul meu, du-te să vezi meciul ăla, că te așteaptă prietenii!

– Stai puțin, iubito, să termin de șters vesela!

Toate ciupercile sunt periculoase

– Fiule, tine minte, toate ciupercile sunt periculoase..

– Chiar și ghebele?

– Chiar și ghebele fiule.

– Cum așa?

– Păi când culegeam ghebe am întâlnit-o pe mă-ta.

Bubulina la oftalmolog Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…