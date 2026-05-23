Încă un incendiu puternic la CET Vest din Capitală. Locuitorii sunt în alertă

Sâmbătă, liniștea din Sectorul 6 a fost spulberată de un incendiu puternic izbucnit la CET Vest, una dintre cele mai importante centrale care alimentează Bucureștiul. Din senin, cerul s-a acoperit de nori groși de fum negru, iar oamenii au început să iasă pe balcoane și să filmeze.

Primele flăcări ar fi pornit de la un transformator aflat în incinta centralei. În doar câteva minute, focul s-a extins violent, iar coloana de fum s-a văzut din mai multe cartiere ale Capitalei.

Martorii spun că mirosul greu s-a simțit rapid în zonă, iar mulți locuitori au început să se teamă că situația ar putea scăpa de sub control.

Încă un incendiu puternic la CET Vest

Autoritățile au reacționat imediat. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise de urgență la fața locului, iar intervenția a fost una contracronometru. Zeci de salvatori au încercat să țină piept flăcărilor uriașe, într-o zonă extrem de sensibilă din punct de vedere tehnic.

„Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum si urmeaza a fi remis un mesaj RoAlert pentru informarea si avertizarea populatiei”, a transmis ISU București-Ilfov.

Pentru a evita o tragedie și mai mare, alimentarea cu energie electrică a fost oprită înainte de intervenția directă asupra incendiului.

În timp ce pompierii luptau cu focul, telefoanele bucureștenilor au început să sune aproape simultan. Un mesaj RO-Alert a fost transmis pentru persoanele aflate în apropierea centralei, iar oamenii au fost avertizați să evite expunerea la fum și să rămână în case, cu geamurile închise.

Imaginile surprinse din zonă au devenit rapid virale pe internet. Pe rețelele sociale au apărut sute de comentarii de la oameni speriați care întrebau dacă există risc de explozie sau dacă incendiul poate afecta alimentarea cu energie. Mulți au comparat scenele cu cele din marile incendii industriale văzute doar la televizor.

Focul a afectat o hală aflată în apropiere

Din fericire, autoritățile au anunțat că nu există victime. Totuși, focul a afectat și o hală aflată în apropierea transformatorului cuprins de flăcări. Intervenția a fost una complicată, iar pompierii au lucrat ore bune pentru a răci instalațiile și pentru a elimina orice pericol de reaprindere.

Ceea ce îi îngrijorează acum pe bucureșteni este faptul că nu este primul incident de acest fel la CET Vest. În urmă cu doar câteva săptămâni, un alt incendiu izbucnise în aceeași centrală, iar acum mulți se întreabă dacă infrastructura veche începe să cedeze.

