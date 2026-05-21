Acasă » Știri » Incendiu devastator în Timișoara. O femeie a murit după ce a încercat să scape sărind de la mansardă

Incendiu devastator în Timișoara. O femeie a murit după ce a încercat să scape sărind de la mansardă

De: Irina Maria Daniela 21/05/2026 | 23:30
Casă din Timișoara, cuprinsă de flăcări. Sursa foto: Facebook Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O femeie din Timișoara, în vârstă de 72 de ani, a murit după ce casa ei a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a cuprins locația și s-a extins spre acoperiș. Femeia a încercat să se salveze sărind de la mansardă, dar a murit la spital. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Tragedia din Timișoara i-a lăsat pe vecinii femeii cu un gust amar. Victima incendiului a încercat să se salveze de flăcări sărind de la etaj. Din nefericire pentru ea, impactul cu solul a fost aproape fatal. Femeia a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale. A fost transportată de urgență la spital, dar a murit la câteva ore după salt.

Casă din Timișoara, cuprinsă de flăcări

Femeia care se afla în ea a sărit de la mansardă pentru a se salva, dar a murit la spital. Sursa foto: Facebook Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Potrivit martorilor, fumul era dens și înecăcios. Oamenii din zonă susțin și că hidrantul de la colțul străzii pe care s-a petrecut incidentul nu funcționează.

„Flăcări și fum, hidrantul de la colț nu merge, asta e rău au încercat și nu merge. Se vede că e pericol, încă e foc, atâtea mașini”, a mărturisit o martoră la incendiu.

„Am văzut niște flăcări, țiglele începeau deja să pufnească, după aceea au intervenit pompierii să stingă”, susține un martor.

Ce spun pompierii despre incendiul din Timișoara

Potrivit unui comunicat public, incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă în momentul în care echipajul a ajuns la fața locului. S-au deplasat trei autospeciale și o ambulanță SMURD pentru a ajuta victimele.

„Pompierii de la ISU Timiș intervin în urma unui apel 112 prin care a fost semnalat faptul că are loc un incendiu la mansarda unei case de locuit din Timișoara. La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la mansarda imobilului tip P+M.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de primă intervenție și comandă, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD și o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă”, se arată în comunicatul publicat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă pe Facebook.

Femeia din Timișoara a murit la spital

Stingerea incendiului a fost îngreunată de hidranți. Sursa foto: Facebook Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Potrivit unui alt martor, casa a fost cuprinsă repede de foarte mult fum. Acesta susține că incendiul ar fi avut loc chiar la mansardă, de unde a sărit victima. Cauza incendiului este investigată. Pompierii din Timișoara s-au luptat mai bine de 2 ore cu flăcările, din cauza presiunii scăzute a apei din hidranți.

„Acolo la mansarda aia a avut loc un incendiu și doamna a sărit de acolo. Au fost ceva flăcări pe geam, așa o ieșit. Cel mai mult, fum a fost”, susține un bărbat.

Impactul cu solul a fost nimicitor pentru biata femeie, care s-a ales cu răni grave. Cu toate că avea semne vitale, medicii de la spital nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„O persoană de sex feminin s-a precipitat (până la sosirea echipajelor de intervenție) de la mansarda inundată cu fum. La sosirea salvatorilor victima era la sol, în stare de inconștiență, cu semne vitale. O a doua victimă prezenta plagă la nivelul membrului superior stâng. După evaluarea medicală și acordarea îngrijilor de specialitate, ambele persoane au fost transportate la spital”, se mai arată în comunicatul publicat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

CITEȘTE ȘI:

Șofer român, sfârșit cumplit pe autostradă. TIR-ul său a fost implicat într-un accident grav în Germania

Tristețe imensă pentru elevi și colegi. Două învățătoare din Bacău au murit una după alta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce trebuie să iei cu tine în avion. O stewardesă dezvăluie trucurile care te ajută să ai un zbor relaxant
Știri
Ce trebuie să iei cu tine în avion. O stewardesă dezvăluie trucurile care te ajută să ai un…
Zodia care are parte de câștiguri financiare în iunie, potrivit lui Neti Sandu: ”Jupiter se află în zona banilor”
Știri
Zodia care are parte de câștiguri financiare în iunie, potrivit lui Neti Sandu: ”Jupiter se află în zona…
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Mediafax
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru...
ULTIMA ORĂ
E însărcinată la 39 de ani! Visul vedetei TV a devenit realitate: „Ar putea fi povestea mea de basm”
E însărcinată la 39 de ani! Visul vedetei TV a devenit realitate: „Ar putea fi povestea mea de basm”
Ce trebuie să iei cu tine în avion. O stewardesă dezvăluie trucurile care te ajută să ai un zbor ...
Ce trebuie să iei cu tine în avion. O stewardesă dezvăluie trucurile care te ajută să ai un zbor relaxant
Zodia care are parte de câștiguri financiare în iunie, potrivit lui Neti Sandu: ”Jupiter se află ...
Zodia care are parte de câștiguri financiare în iunie, potrivit lui Neti Sandu: ”Jupiter se află în zona banilor”
Victor Slav și Selina, mesaje cu subînțeles după zvonurile despărțirii: ”Oamenii pot fi manipulați”
Victor Slav și Selina, mesaje cu subînțeles după zvonurile despărțirii: ”Oamenii pot fi manipulați”
Mariana Savu explică mecanismul drepturilor de autor în scandalul dintre Chilian și Mărgineanu: ”Legea ...
Mariana Savu explică mecanismul drepturilor de autor în scandalul dintre Chilian și Mărgineanu: ”Legea îi dă acest drept”
Adina Anghelescu, dezvăluiri la Dan Capatos Show după sentința lui Mario Iorgulescu: ”Familia are ...
Adina Anghelescu, dezvăluiri la Dan Capatos Show după sentința lui Mario Iorgulescu: ”Familia are nevoie de ajutor”
Vezi toate știrile