Incendiu devastator în Timișoara. O femeie a murit după ce a încercat să scape sărind de la mansardă

O femeie din Timișoara, în vârstă de 72 de ani, a murit după ce casa ei a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a cuprins locația și s-a extins spre acoperiș. Femeia a încercat să se salveze sărind de la mansardă, dar a murit la spital. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Tragedia din Timișoara i-a lăsat pe vecinii femeii cu un gust amar. Victima incendiului a încercat să se salveze de flăcări sărind de la etaj. Din nefericire pentru ea, impactul cu solul a fost aproape fatal. Femeia a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale. A fost transportată de urgență la spital, dar a murit la câteva ore după salt.

Casă din Timișoara, cuprinsă de flăcări

Potrivit martorilor, fumul era dens și înecăcios. Oamenii din zonă susțin și că hidrantul de la colțul străzii pe care s-a petrecut incidentul nu funcționează.

„Flăcări și fum, hidrantul de la colț nu merge, asta e rău au încercat și nu merge. Se vede că e pericol, încă e foc, atâtea mașini”, a mărturisit o martoră la incendiu. „Am văzut niște flăcări, țiglele începeau deja să pufnească, după aceea au intervenit pompierii să stingă”, susține un martor.

Ce spun pompierii despre incendiul din Timișoara

Potrivit unui comunicat public, incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă în momentul în care echipajul a ajuns la fața locului. S-au deplasat trei autospeciale și o ambulanță SMURD pentru a ajuta victimele.

„Pompierii de la ISU Timiș intervin în urma unui apel 112 prin care a fost semnalat faptul că are loc un incendiu la mansarda unei case de locuit din Timișoara. La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la mansarda imobilului tip P+M. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de primă intervenție și comandă, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD și o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă”, se arată în comunicatul publicat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă pe Facebook.

Femeia din Timișoara a murit la spital

Potrivit unui alt martor, casa a fost cuprinsă repede de foarte mult fum. Acesta susține că incendiul ar fi avut loc chiar la mansardă, de unde a sărit victima. Cauza incendiului este investigată. Pompierii din Timișoara s-au luptat mai bine de 2 ore cu flăcările, din cauza presiunii scăzute a apei din hidranți.

„Acolo la mansarda aia a avut loc un incendiu și doamna a sărit de acolo. Au fost ceva flăcări pe geam, așa o ieșit. Cel mai mult, fum a fost”, susține un bărbat.

Impactul cu solul a fost nimicitor pentru biata femeie, care s-a ales cu răni grave. Cu toate că avea semne vitale, medicii de la spital nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„O persoană de sex feminin s-a precipitat (până la sosirea echipajelor de intervenție) de la mansarda inundată cu fum. La sosirea salvatorilor victima era la sol, în stare de inconștiență, cu semne vitale. O a doua victimă prezenta plagă la nivelul membrului superior stâng. După evaluarea medicală și acordarea îngrijilor de specialitate, ambele persoane au fost transportate la spital”, se mai arată în comunicatul publicat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

