Mariana Savu explică mecanismul drepturilor de autor în scandalul dintre Chilian și Mărgineanu: ”Legea îi dă acest drept”

De: Simona Vlad 21/05/2026 | 23:06
Scandal uriaș între Florin Chilian și Mihai Mărgineanu! Avocata Mariana Savu a explicat totul, în direct. Conflictul dintre Florin Chilian și Mihai Mărgineanu a explodat după acuzațiile privind drepturile unor piese reinterpretate recent. La „Dan Capatos Show”, avocata Mariana Savu a explicat mecanismul legal al drepturilor de autor pentru aranjamente muzicale. CANCAN.ro are toate detaliile!

Chilian susține că Mărgineanu și-ar fi însușit piese care nu îi aparțin, folosindu-se de sistemul drepturilor colective. Mariana Savu a intervenit și a explicat diferența dintre compozitor, textier și aranjor muzical, conform legislației actuale. Vezi emisiunea integrală aici!

„Legea pentru acest aspect îi conferă un drept de autor. Dacă s-a înscris la un organism de gestiune colectivă, s-a înscris ca aranjor. Deci s-a înscris cu munca care îi aparține. Legea îi dă acest drept și într-adevăr este remunerat.”

Dan Capatos a insistat asupra documentelor prezentate în emisiune, unde Mihai Mărgineanu apărea trecut drept compozitor oficial. Moderatorul a încercat să afle dacă interpretul poate revendica legal melodii folclorice care nu au autor cunoscut oficial. Avocata a explicat că orice persoană poate înregistra un nou aranjament muzical pentru o piesă deja existentă.

„Dacă dumneavoastră luați «Șaraiman» și faceți un alt aranjament muzical, îl puteți înscrie legal. Sunt drepturi de autor pentru compozitor, textier și aranjor muzical. Legea recunoaște toate aceste categorii distincte.”

În timpul emisiunii, Florin Chilian a trimis documente care ar demonstra că Mihai Mărgineanu apare trecut drept compozitor. Mariana Savu a refuzat însă să emită un verdict fără verificarea oficială a actelor prezentate în direct. Avocata a punctat că declarațiile depuse la organismele colective sunt făcute pe proprie răspundere de către titulari.

„Mi-e greu să cred că Mihai Mărgineanu mergea la UCMR fără să aibă acest drept legal. Orice declarație de repertoriu este o declarație pe proprie răspundere a autorului, sub semnătură privată.”

