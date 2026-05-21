Adina Anghelescu, dezvăluiri la Dan Capatos Show după sentința lui Mario Iorgulescu: ”Familia are nevoie de ajutor”

Sentința definitivă primită de Mario Iorgulescu a reaprins revolta familiei lui Dani Vicol și a opiniei publice. Invitată la „Dan Capatos Show”, jurnalista Adina Anghelescu a comentat cazul care șochează România de șapte ani. CANCAN.ro are toate detaliile!

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la opt ani și nouă luni de închisoare pentru accidentul mortal provocat în 2019. Fiul lui Gino Iorgulescu se află în Italia, după internarea într-o clinică psihiatrică, imediat după tragedia produsă în București. Jurnalista a atras atenția asupra familiei distruse după moartea lui Dani Vicol și asupra celor doi copii rămași fără tată. Vezi emisiunea integrală aici!

„Să ne gândim atunci la judecata ultra-rapidă pe care ar putea să o aibă domnul Predoiu. Are posibilități cu carul să existe maximă celeritate. Familia are nevoie de ajutor. Copiii sunt mici și au nevoie de susținere.”

Adina Anghelescu a abordat și controversa privind încadrarea juridică a faptelor comise de Iorgulescu. Jurnalista susține că discuția despre culpă devine complicată atunci când șoferul consumă droguri și urcă la volan conștient. Ea amintește că Mario consumase cocaină înaintea accidentului, potrivit concluziilor stabilite în dosar și instanță.

„Este omor atunci când persoana respectivă se află sub influența substanțelor interzise. Judecătorii au stabilit că nu-i OK deloc acel moment al consumului de cocaină.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Mario Iorgulescu, prima reacție după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos

Melek, primele declarații după ce Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la închisoare: „Fiecare primește ce merită”