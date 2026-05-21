Mario Iorgulescu, prima reacție după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos

Mario Iorgulescu, prima reacție după ce a fost condamnat la închisoare! Curtea de Apel București a decis astăzi, 21 mai 2026, ca fiul lui Gino Iorgulescu să execute 8 ani și 8 luni de închisoare, iar decizia este definitivă. Cum a primit acesta vestea și care este starea lui actuală?

Veștile au ajuns și la fiul lui Gino Iorgulescu, iar acum acesta a oferit și prima reacție în cadrul emisiunii lui Dan Capatos. Mario Iorgulescu a vorbit despre starea sa, care se pare că nu este deloc una bună. Acesta ar fi, din nou, internat într-o clinică din Italia. Vezi emisiunea integrală aici!

După ani întregi de procese, amânări și răsturnări de situație, Mario Iorgulescu nu mai scapă de închisoare.

Pedeapsa finală rezultă din contopirea mai multor pedepse: 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani de închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, 3 ani de închisoare pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, dintr-un alt dosar. Instanţa a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 7 ani, la care a adăugat un spor de 1 an şi 8 luni, astfel că Mario Iorgulescu are de executat 8 ani şi 8 luni de închisoare.

Deși se află în Italia, internat, veștile au ajuns și la Mario Iorgulescu. Dan Capatos a luat legătura cu fiul lui Gino Iorgulescu și a obținut și o primă reacție. Acesta a mărturisit că este într-o stare rea, cel mai probabil din cauza sentinței primite.

„Fix acum vorbesc cu el. L-am rugat să aibă o poziție. Spune: «Crede-mă că sunt nasol rău acum. Sper că înțelegi»”, a spus Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu, despre seara teribilului accident

Recent, într-un interviu exclusiv pentru Dan Capatos Show, Mario Iorgulescu a povestit propria variantă a accidentului cumplit în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.

„Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit. Și al treilea l-am trecut pe verde. La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens. A doua zi au dispărut filmările și s-a semnalizat scuarul. Pentru că eu am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România și persoana respectivă nu m-a iertat. Și am fost anunțat de cineva foarte important din România”, spunea Mario Iorgulescu.

