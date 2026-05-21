A fost găsit și trupul neînsuflețit al Simonei Marcu, a doua tânără care și-a găsit sfârșitul sub dărâmăturile imobilului care a explodat în Germania

De: David Ioan 21/05/2026 | 18:35
O nouă confirmare tragică a venit din partea autorităților germane în cazul imobilului prăbușit din Görlitz. După recuperarea Georgianei în cursul nopții trecute, astăzi, 21 mai, echipele de intervenție au găsit și trupul Simonei, cealaltă tânără româncă dispărută după explozie.

Poliția germană a transmis că pompierii au identificat corpul tinerei de 26 de ani în timpul operațiunilor de degajare a dărâmăturilor. Familia, prezentă în oraș încă din primele ore ale tragediei, a intuit deznodământul în momentul în care salvatorii au ridicat o pânză albă pentru a proteja zona de intervenție.

Final dramatic în Germania

Primarul Octavian Ursu, edilul român al orașului Görlitz, a fost cel care a informat rudele despre confirmarea decesului. Mama Simonei a primit prima vestea, după trei zile și trei nopți de așteptare continuă, timp în care echipele de salvare au lucrat fără oprire.

Operațiunea pompierilor continuă, deoarece sub ruine se mai află o persoană dată dispărută, un bărbat cu cetățenie germană și bulgară. Aproximativ 140 de pompieri au participat la misiune, fiind folosiți și câini special antrenați pentru detectarea eventualelor semne de viață.

Georgiana, una dintre româncele aflate în clădirea de vacanță din centrul istoric al orașului, a fost găsită fără viață după ore întregi de căutări. La scurt timp, autoritățile au confirmat și decesul Simonei. Publicația germană Saechsische notează că familia a fost informată direct de primarul orașului și de șeful poliției locale.

Echipele de intervenție încearcă în continuare să recupereze trupul bărbatului germano-bulgar, considerat ultima persoană prinsă sub dărâmături.

Cosmin Ciobanu, logodnicul Georgianei Rusu, se afla în Germania împreună cu aceasta și cu verișoara ei, Simona Marcu. Grupul ajunsese în imobil cu doar 30 de minute înainte de explozie, venind pentru câteva zile de relaxare și pentru a participa la un festival.

Cele două romance dispărute au fost găsite moarte

Deflagrația, provocată cel mai probabil de o acumulare de gaze, a dus la prăbușirea clădirii. Cosmin a reușit să iasă la timp, însă cele două tinere au rămas captive sub moloz. El a povestit ultimele momente înainte de tragedie:

„Am venit aici pentru o vacanță de câteva zile. Pentru că pe Georgiana o durea capul, am ieșit să cumpăr pastile”.

De atunci, a rămas în apropierea zonei afectate, sperând într-un miracol.

„Plănuiam să ne căsătorim în această vară”, a spus bărbatul.

Procurorii urmează să decidă dacă va fi dispusă o autopsie în cazul Georgianei, pentru a stabili cu exactitate cauza morții. Poliția a precizat că trupul tinerei a fost examinat preliminar la locul tragediei, iar verificările continuă pentru a determina dacă aceasta mai era în viață după prăbușirea imobilului.

