O femeie de 52 de ani a murit după ce și-a făcut o liposucție. Clinica nu avea autorizație!

Yulixa (52 de ani) a mers la clinică împreună cu o prietenă pentru a face o procedură estetică: lipolize abdominală. La scurt timp după intervenție, aceasta ar fi început să se simtă rău, fiind vizibil slăbită și foarte palidă. Femeia a dispărut imediat după operație, fiind ulterior găsită fără viață pe marginea unui drum Ancheta a scos la iveală detalii neștiute despre așa-zisa clinică medicală.

Apar noi informații în cazul femeii de 52 de ani care a murit în urma unei lipolize abdominale. Pe 13 mai, Yulixa Tolosa a plecat de acasă, din localitatea Bosa, situată în sud-vestul orașului Bogotá, cu speranța de a se supune procedurii estetice pe care și-o dorea de ani de zile. Voia să slăbească câteva kilograme și să aibă un abdomen mai tonifiat, după cum au povestit prietenele ei apropiate.

„Clinica” în care a fost operată Yulixa era amenajată într-un garaj

S-a dus la Beauty Láser M.L., un centru amenajat într-un garaj din cartierul Venecia, tot în sudul capitalei columbiene. Cunoștea mai multe persoane care își făcuseră acolo proceduri similare, fără probleme. Cu toate acestea, ceea ce părea a fi un vis s-a transformat în exact opusul: lipoliza cu laser i-a provocat complicații fizice care au fost neglijate și au dus la moartea ei.

Yulixa, în vârstă de 52 de ani, a ieșit din cabinet într-o stare greu de descris, după o intervenție care a durat mult mai mult decât cele două ore prevăzute. Amalia Pardo, prietena care a însoțit-o, a văzut-o cu tenul gălbui, dezorientată și cu dificultăți de respirație.

Îngrijorată, a decis să înregistreze un videoclip pe care l-a împărtășit altor prietene, deoarece familia lui Yulixa nu știa că urma să se supună respectivei operații. Prietena sa a plecat pentru scurt timp pentru a-i aduce câteva obiecte personale, însă când s-a întors, clinica era goală. Nici Yulixa, nici personalul medical nu mai erau acolo, lucru care a determinat-o să anunțe imediat poliția.

În timpul anchetei, autoritățile columbiene au analizat toate indicile care ar putea elucida misterul dispariției. Ei au descoperit ca pe imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, Yulixa era scoasă din clinică de către două persoane și urcată într-o mașină. Toate indiciile adunate indicau faptul că operația nu decursese conform planului și că administratorii centrului de înfrumusețare, în loc să o transporte la un spital, decisese să-și ascundă neglijența. După 6 zile de căutări femeia a fost găsită fără viată, pe marginea drumului, în zona Apulo, la aproximativ 100 de kilometri de Bogota.

Cât a plătit femeia pe procedură

La câteva săptămâni de la tragedie, au ieșit la iveală informații despre clinica unte Yulixa a fost operată. Potrivit presei străine, clinica funcționa fără autorizație pentru efectuarea unor astfel de operații chirurgicale, în acte locul fiind declarat salon de înfrumusețare. Cinci persoane au fost arestate, printre ele se numără și proprietara clinicii, Maria Fernanda Delgado, în vârstă de 30 de ani, partenerul ei de viață și presupusul chirurg, David Ramos, care a efectuat intervenția.

Salonul Beauty Láser M.L. era situat într-o casă închiriată cu trei etaje. Cele două etaje superioare erau, la rândul lor, împărțite în două apartamente. Acolo locuia Delgado împreună cu partenerul său. Se pare că ofereau și servicii de cazare pentru persoanele din alte orașe care apelau la serviciile lor de chirurgie estetică.

Era o afacere profitabilă, în cadrul căreia efectuau mai multe intervenții pe zi, la un preț mult mai mic decât cel standard practicat în locurile cu autorizații oficiale. Yulixa a plătit aproximativ 800 de dolari pentru o procedură care, într-o clinică legală, poate costa până la zece ori mai mult, aproximativ 3.000 de dolari.

Femeia dată dispărută după operația estetică a fost găsită moartă. Nu se știe ce s-a întâmplat cu victima

