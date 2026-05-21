Un alt membru al Familiei Regale Britanice luptă cu o boală incurabilă: ”A ajuns doar o umbră a ceea ce a fost!”

Noi probleme în Familia Regală! Recent, Mike Tindall, soțul Zarei Tindall și ginerele prințesei Anne, a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă tatăl său. În urmă cu mai mulți ani, bărbatul a primit un diagnostic greu, însă acum starea acestuia s-a agravat.

În ultimii ani, Mike și Zara Tindall au devenit unele dintre cele mai apreciate figuri din cercul apropiat al Familiei Regale britanice. Cei doi sunt văzuți frecvent la evenimente oficiale și au devenit tot mai populari. Recent, Mike Tindall a fost prezent la un eveniment caritabil, unde a vorbit deschis despre starea tatălui său.

În urmă cu 23 de ani, tatăl lui Mike Tindall a fost diagnosticat cu Parkinson. De-a lungul timpului, boala l-a măcinat, iar acum se pare că starea acestuia e tot mai gravă. Apropiații spun că bărbatul e doar o urmă a ceea ce a fost cândva.

Mike Tindall a vorbit deschis despre starea tatălui său în timpul unui eveniment caritabil organizat pentru strângerea de fonduri dedicate cercetării bolii Parkinson. Fostul rugbist a admis că starea tatălui său este una gravă, iar întreaga familie este afectată de ce i se întâmplă acestuia.

„Tatăl meu nu se simte prea bine în acest moment. După 23 de ani de boală, a ajuns doar o umbră a ceea ce a fost odată, motiv pentru care nu vreau ca nimeni altcineva să vadă un părinte sau o persoană dragă suferind și cu un declin atât de masiv al calității vieții”, a declarat Mike Tindall.

Tocmai suferința tatălui său l-a determinat pe Mike Tindall să se implice activ în campaniile de conștientizare și în evenimentele caritabile dedicate acestei boli.

Înainte de a intra în Familia Regală, Mike Tindall a fost unul dintre cei mai cunoscuți jucători de rugby ai Angliei. După retragerea din sport, acesta s-a implicat în televiziune, podcasturi și numeroase campanii caritabile.

