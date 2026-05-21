Maestrul naiului românesc, noi dezvăluiri despre afecțiunea care l-a băgat în spital. Nicolae Voiculeț: „Mi-a afectat plămânii!”

Probleme grave de sănătate pentru Nicolae Voiculeț! Artistul trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce o afecțiune respiratorie agresivă i-a afectat puternic plămânii și l-a obligat să își anuleze toate concertele. Pentru omul care și-a dedicat viața muzicii și a transformat respirația în artă, încercarea prin care trece acum este una cu atât mai dureroasă. Acum se află sub supraveghere medicală, iar CANCAN.RO are declarații în exclusivitate despre starea artistului de sănătate.

Cunoscut pentru concertele sale spectaculoase și pentru emoția pe care o transmite prin muzică, artistul care a dus sunetul naiului românesc pe marile scene ale lumii le cere celor care îl iubesc mesaje de susținere și câteva clipe de rugăciune îndreptate către el. Speră să revină cât mai repede în atenția publicului și să se încarce iar cu apaluze și sunetul muzicii sale.

Nicolae Voiculeț vorbește despre problemele de sănătate

CANCAN.RO: Cum te simți?

Nicolae Voiculeț: Sunt într-o perioadă foarte grea a vieții mele. Lupt cu o problemă serioasă respiratorie, iar pentru un om care și-a dedicat existența transformând respirația în muzică, această încercare are o încărcătură profundă. Sunt ceva mai bine, dar încă sub supraveghere și tratament. Nu știu cât va mai dura recuperarea. În aceste zile am înțeles cât de fragil este omul și cât de importantă este iubirea celor din jur. Mesajele și rugăciunile oamenilor mi-au dat putere. Sper să pot reveni și să transform din nou respirația în sunet pentru oameni și pentru România.

CANCAN.RO: De unde ai luat acest virus?

Nicolae Voiculeț: Nu se știe exact încă de unde am luat virusul. Medicii spun că este o formă respiratorie agresivă care mi-a afectat puternic plămânii și respirația. Probabil organismul meu era deja foarte obosit după ani întregi de stres, drumuri, concerte și lipsă de odihnă. Pentru un om care trăiește din respirație și sunet, a fost un șoc foarte mare.

CANCAN.RO: Ți-ai amânat toate activitățile?

Nicolae Voiculeț: Da. Din păcate am fost nevoit să îmi amân toate concertele din perioada aceasta. Pentru mine a fost poate cel mai greu lucru posibil, pentru că viața mea înseamnă scenă, respirație și sunet. Medicii mi-au spus foarte clar că acum am nevoie de liniște, recuperare și multă grijă pentru ca plămânii să își revină complet. Sper din suflet să pot reveni cât mai curând în fața oamenilor și să transform din nou respirația în muzică.

În trecut artistul vorbea despre muzică drept vindecare pentru suflet, iar astăzi încearcă să își găsească propria putere pe patul de spital printre tratamente dureroase. Viața lui Nicolae Voiculeț s-a schimbat radical în doar câteva zile.

CITEȘTE ȘI: Ce le-a cerut Alexandru, băiețelul găsit în pădure, părinților săi după ce a fost externat din spital. Ți se rupe sufletul!

NU RATA: Cătălin Măruță, poveste uluitoare. Un fan a supraviețuit operației doar ca să-i răspundă la telefon