Alina EX- Desafio vorbește despre relația cu Steve Ant. Cum l-a cunoscut pe fostul iubit al Ramonei Olaru: „Mi-a fost alături în perioada asta dificilă”

Steve Ant pare că nu pierde deloc timpul după despărțirea de Ramona Olaru. Sau, cel puțin, asta a înțeles toată lumea după ce artistul a apărut la un eveniment ținând-o de mână pe Alina Oprea, concurentă la Desafio și fostă iubită a lui Cătălin Bordea. Și nu, n-a fost genul acela discret de apariție pe care „să n-o observe nimeni”. Din contră. A fost suficient cât să bage internetul direct în priză!

Pentru câteva secunde, invitații unui eveniment recent au uitat și de dress code, și de paharele de prosecco, și de motivul pentru care veniseră acolo. Pentru că atunci când un bărbat proaspăt ieșit dintr-o relație, în speță Steve Ant, apare atât de relaxat și apropiat de o altă vedetă frumoasă, Alina Oprea, creierul funcționează pe ideea: „Gata, avem combinație nouă!”.

Numai că Alina Oprea susține că filmul pe care îl ”rulează” deja publicul este puțin mai romantic decât realitatea. Vedeta Pro TV spune că între ea și Steve există doar o prietenie veche și că artistul a fost unul dintre oamenii care au încercat să-i ridice moralul într-o perioadă dificilă. Tatăl ei s-a stins din viață în urmă cu aproximativ o lună.

”Sincer, eu trec printr-o perioadă foarte grea din viața mea. Eu și Steve suntem prieteni de foarte mult timp. Mi-a fost alături în perioada asta dificilă, mă mai face să râd, mă mai scoate din stările mele, la fel ca și alte persoane foarte dragi mie. În momentul de față sunt focusată pe mine, pe job și pe echilibrul meu emoțional. De când m-am despărțit de Cătălin sunt singură de un an și jumătate și m-am concentrat foarte mult pe carieră. Iar acum, după cea mai mare pierdere posibilă pentru mine, încerc doar să mă regăsesc și să mă pun pe picioare. Emoțional nu sunt bine și clar nu este momentul să mă implic într-o relație”, a declarat Alina pentru CANCAN.RO.

Alina Oprea: ”Suntem frumoși amândoi”

Alina spune că înțelege totuși de ce lumea îi vede deja ca pe un cuplu, mai ales că apariția lor a atras toate privirile.

”Doar că știi cum e lumea, mai ales când e vorba de doi oameni care apar împreună. Na… suntem și frumoși amândoi, ce să zic. Mai ales că toți sunt curioși să vadă cine va fi și când va apărea un om în viața mea”, a mai spus vedeta Pro TV.

Alina Oprea a fost la un moment dat în centrul atenției și datorită relației cu actorul comediant Cătălin Bordea. Fiind chiar prima relație pe care acesta și-a asumat-o public după divorțul de Livia Eftimie. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele sociale și au trăit o poveste intensă, însă povestea s-a încheiat după doar câteva luni.

„Ceea ce pot spune cu sinceritate este că pe Cătălin îl iubesc, iar această iubire se extinde și asupra familiei lui, alături de care m-am simțit mereu acasă. Sentimentele autentice și profunde nu se schimbă de pe o zi pe alta, iar acesta este singurul lucru care merită menționat. Mai mult de atât, nu consider că este necesar să adaug altceva… Eram foarte fericiți!”, a spus Alina Oprea la momentul despărțirii.

