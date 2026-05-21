Pepe, declarații emoționante după ce a devenit tată din nou. Cum se simte artistul

Pepe se poate considera un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Artistul se bucură de o carieră de succes și apreciată de public, dar și de o familie care îi aduce cea mai mare fericire. Alături de soția sa, Yasmine Ody, cântărețul trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui, mai ales după ce a devenit tată pentru a patra oară.

Pepe și partenera lui, Yasmine, au ales să păstreze discreția pe parcursul sarcinii, evitând să ofere detalii publice până în momentul în care fetița lor a venit pe lume. În urmă cu aproximativ o lună, un nou membru a apărut în familia lor. După naștere, artistul nu și-a mai ascuns emoțiile și a împărtășit cu urmăritorii săi imagini realizate chiar din maternitate, bucurându-se alături de fani de acest moment special.

De când familia s-a mărit cu încă un membru, cântărețul radiază de fericire și vorbește de fiecare dată cu entuziasm despre viața de acasă. Artistul a mărturisit că abia așteaptă să își termine activitățile profesionale pentru a reveni lângă cei dragi și pentru a petrece timp cu copiii săi.

„E acasă cu mama. Sunt foarte fericit”, a spus Pepe.

Pepe mai are două fiice din mariajul anterior cu Raluca Pastramă, dar și un băiețel din relația cu actuala sa parteneră. Î

Ce semnificație are numele fetiței

Pepe și Yasmine au numit-o pe fiica lor Jessica. Are origini ebraice și provine din numele „Yiskah”, care înseamnă „a privi”, „a vedea” sau „clarvăzătoare”. Numele a devenit cunoscut în forma actuală datorită lui William Shakespeare, care l-a folosit pentru prima dată în piesa Neguțătorul din Veneția.

Jessica este asociat adesea cu persoane sensibile, creative, independente și carismatice. În multe culturi, numele este perceput ca fiind elegant și modern, motiv pentru care a devenit foarte popular în ultimele decenii, mai ales în țările vorbitoare de limba engleză.

