Cum arată casa din Pipera în care locuiește Pepe! Are tavan de sticlă în bucătărie

Artistul Pepe locuiește împreună cu soția sa, Yasmine Pascu, și copiii lor într-o vilă situată în zona Pipera, una dintre cele mai apreciate zone rezidențiale din apropierea Capitalei, cunoscută pentru imobilele spațioase și nivelul ridicat de confort. Locuința, achiziționată în urmă cu aproximativ zece ani, a trecut printr-un proces amplu de renovare și reorganizare, fiind adaptată în mod constant nevoilor familiei și stilului de viață al artistului.

Imobilul se remarcă printr-un design modern, cu elemente atent alese pentru a combina eleganța cu funcționalitatea. Interiorul include finisaje contemporane, precum tapet cu textură ce imită lemnul natural, dar și spații deschise care conferă senzația de lumină și amplitudine. Bucătăria este integrată într-un concept open-space și dispune de un blat de culoare neagră, completat de detalii minimaliste și accente rafinate, care contribuie la un aspect unitar și modern.

Cum arată casa în care locuiește Pepe

Unul dintre elementele deosebite ale locuinței este structura tavanului din sticlă din zona bucătăriei, care se întinde pe o suprafață generoasă și permite pătrunderea luminii naturale. Acest detaliu arhitectural oferă un efect vizual spectaculos, în special în sezonul rece, când ninsoarea poate fi observată direct de la interior, transformând spațiul într-unul cu atmosferă aparte.

Reconfigurarea spațiului a fost o prioritate în amenajarea casei. La etaj, dormitoarele au fost păstrate ca zone principale de odihnă, însă balcoanele inițiale au fost transformate complet în dressinguri. Această decizie a avut la bază dorința de a valorifica fiecare metru pătrat al locuinței, în contextul în care existența unei curți și a unei terase generoase a redus necesitatea utilizării balcoanelor exterioare. Astfel, spațiile respective au fost închise și integrate în interior, devenind zone de depozitare și organizare a garderobei.

Dormitorul matrimonial continuă aceeași linie estetică modernă, fiind amenajat cu un dressing amplu, realizat pe întreaga lungime a unui perete și finisat cu suprafețe de oglindă, ceea ce amplifică vizual spațiul. Patul are un design contemporan, cu detalii lucioase și elemente decorative care completează stilul general al camerei. Întregul ansamblu este gândit pentru a oferi confort și funcționalitate, dar și un aspect coerent din punct de vedere vizual.

De-a lungul timpului, locuința a necesitat intervenții repetate, în special în ceea ce privește acoperișul, care a fost refăcut în mai multe etape. Aceste lucrări au făcut parte dintr-un proces mai amplu de modernizare și întreținere, desfășurat progresiv, imediat după achiziția imobilului.

