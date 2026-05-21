Mesaje și urări frumoase de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Cele mai emoționante felicitări

Pe 21 mai, creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Aproximativ două milioane de români își serbează ziua de nume, așa că mai jos ai câteva mesaje și urări frumoase de Sfinții împărați Constantin și Elena pentru a le trimite celor apropiați.
Sfinții Constantin și Elena, cunoscuți și ca Constantin și Elena, „întocmai cu Apostolii” și împăratul Constantin și împărăteasa Elena, au avut contribuții timpurii și importante la Biserica Ortodoxă Creștină. Ei sunt sărbătoriți împreună deoarece Elena este mama lui Constantin.
Numit un „suveran al creștinilor”, împăratul Constantin era cunoscut pentru credințele sale. El era fiul lui Constanțiu Chlorus, conducător al unei părți a Imperiului Roman, și al Elenei, împărăteasă care era de asemenea creștină, alături de fiul său. Constantin s-a născut în anul 272 și a devenit împărat când tatăl său a murit, în 306.
În 312, a aflat că rivalul său, Maxențiu, pornise spre Italia. La scurt timp după aceea, Iisus Hristos i s-a arătat în vis și i-a vorbit despre cruce și semnificația ei. După acest vis, a poruncit ca steagul său de victorie să fie inscripționat cu Sfânta Cruce și numele lui Iisus Hristos. Pe 28 octombrie a pornit oficial la luptă împotriva lui Maxențiu și a câștigat. A intrat în Roma purtând cu mândrie steagul victoriei și a fost proclamat conducător al Imperiului Roman de Apus, în timp ce cumnatul său, Licinius, a primit conducerea Imperiului Roman de Răsărit. Sub domnia lui Constantin, creștinismul a prins rădăcini puternice. În 325 a organizat Primul Sinod de la Niceea și a vorbit personal adunării.
Povestea Elenei în legătură cu creștinismul începe cu adevărat după victoria lui Constantin împotriva lui Maxențiu. În această perioadă, ea a călătorit în Țara Sfântă, la Ierusalim. În timpul călătoriilor sale, i se atribuie descoperirea Sfintei Cruci. Legenda spune că a fost condusă către cruce după ce a găsit o plantă aromatică, busuiocul, crescând în formă de cruce. În fiecare an, pe 14 septembrie, creștinii ortodocși comemorează această cruce, la Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, luând acasă busuioc proaspăt.
”Cu ocazia zilei onomastice, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!”
”De ziua ta, sfinţii al căror nume îl porţi să îţi ocrotească paşii şi să îţi aducă zâmbetul pe buze! La mulţi ani!”
”Zi de sarbatoare! E primăvara, e soare şi e ziua numelui tău! La mulţi ani drag prieten, să rămâi peste ani la fel cum eşti acum!”
”E ziua ta, draga Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri!”
”Îţi doresc să ai parte de o zi de nume minunată şi să ştii că eşti şi vei fi mereu iubit/ă de toţi prietenii tăi!”
”Îţi urez la mulţi ani pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Constantin pe care îl reprezinţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.”
„Fie ca adierea vântului lin al acestei zile frumoase de primăvară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor de mai, iar sufletul să-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne!”
„Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească! Sfinţii Constantin şi Elena să te călăuzească mereu!”
„Cele mai calde urări de bine, sănătate şi fericire, de ziua numelui. La mulţi ani, Constantin!”
„E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri! La Mulţi Ani, Elena!”
„Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericită, iubită, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La Mulţi Ani!”
„În această zi frumoasă toată lumea să-ți zâmbească, cei dragi să te iubească, cei răi să te ocolească.”
„Zile senine și fericire alături de cei dragi, sănătate și cât mai multe visuri împlinite! La mulți Ani!”
