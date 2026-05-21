BANC | Bulă și vacanța în Hawaii

Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.
-Alo, ce faci, Bulă?
-Bine, vecine. În vacanță, în Hawaii.
-În Hawaii? Wow, ce faci acolo?
-Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?
-Eu sunt în spatele tău la LIDL și voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul de cartofi până acasă.
Bulă la condus
– Bulă, ce faci? Trageeeeee frâna de mână, că picăm în șanț!
– Domnule instructor, frâna are mâini???!
Bulă la interviu
Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:
– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!
Patronul se gândește și spune:
– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!
A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.
– Fenomenal! Cum ai reușit?
– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!
Bulă la magazin
Bulă intră într-o alimentară și cere:
– Doamnă, dați-mi și mie 5 grame de salam, vă rog!
– Domnule Bulă, aveți chef de glume?!
– Dacă aveam chef de glumă, vă spuneam să îl feliați!
Bulă și geanta de firmă
– Bulă, am văzut că vecina de la 4 a primit o poșetă de firmă foarte frumoasă. Îmi iei și mie una, te rooooog?!
– Bubulino, din păcate, a fost ultima…
VEZI ȘI: BANC | De ce femeile preferă bărbații bogați, de fapt