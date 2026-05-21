Înălțarea Domnului 2026. Tradiții și obiceiuri în această zi

Pe 21 mai 2026, creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine, care se celebrează la 40 de zile după Paște. Românii respectă o serie de tradiții și obiceiuri în zi, inclusiv participarea la slujbe religioase, dar și lucruri despre care se spune că aduc noroc pentru tot restul anului.

Ce se face de Înălțarea Domnului 2026

La creștini, Înălțarea Domnului amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer în fața apostolilor, după înviere.

Este una dintre cele mai importante sărbători creștine și oamenii o celebrează cu rugăciune, dar și alte obiceiuri pe care le respectă de generații întregi.

Oamenii participă la slujbele speciale de Înălțare și merg la cimitir ca să aprindă lumânări și să dea de pomană pentru cei morți.

Oamenii fac pachete cu mâncare, colaci, dulciuri și ouă roșii de Înălțare.

În această zi, oamenii se salută cu „Hristos S-a Înălțat”, cu răspunsul „Adevărat S-a Înălțat”. Mai mult, în unele părți ale țării se practică obiceiul purtării frunzelor de nuc sau de tei la brâu sau la icoane, pentru că se spune că aduc sănătate și protejează de spiritele rele. Mai mult, tradiția spune că frunzele amintesc de momentul Înălțării lui Iisus.

Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului 2026

Sărbătoarea Înălțării Domnului se mai numește și „Ispas” și se celebrează în fiecare an la 40 de zile după Paște.

În această zi se pomenesc morții, se dă de pomană și se ține cont de câteva tradiții și obiceiuri vechi.

La fiecare Sfântă Liturghie se folosește prescura, pâinea special pregătită pentru slujbă. În cadrul Vecerniei are loc Litia, când bucatele care se dau de pomană sunt binecuvântate.

Pâinea și vinul sunt nelipsite de la Sfânta Liturghie și Sfânta Împărtășanie, iar uleiul se folosește la Taina Sfântului Maslu.

Oamenii participă de dimineață la Liturghie și la ceremoniile dedicate eroilor neamului, pentru că această zi coincide cu Ziua Eroilor.

În multe părți din țară, oamenii înroșesc ouă, pentru că acestea sunt un simbol al vieții, jertfei și al biruinței asupra morții. Culoarea roșie amintește de sacrificiul lui Iisus și de speranța în viața veșnică.

Așadar, ouăle roșii sunt prezente și la praznicul Înălțării, la fel ca la Înviere. Mulți chiar ciocnesc ouă și rostesc „Hristos S-a Înălțat!”, „Adevărat S-a Înălțat!”.

În această zi se aprind focuri pentru protecție și pentru curățarea spațiului. Focul este un element de protecție pentru oameni, animale și gospodării. În multe locuri, oamenii ies în natură la iarbă verde pentru a sărbători Înălțarea.

Semnificația Înălțării lui Iisus

La patruzeci de zile după Paște, creștinii ortodocși sărbătoresc una dintre marile sărbători ale Bisericii: Înălțarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În acest an, sărbătoarea cade pe 21 mai, odată cu sărbătorea Sfinților Împărați Constantin și Elena și Ziua Eroilor.

Povestea Înălțării este relatată în Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca și în Faptele Apostolilor.

Sfântul Marcu descrie destul de pe scurt ceea ce s-a întâmplat. El spune că Iisus li s-a arătat apostolilor în timp ce luau masa împreună. Domnul le-a spus apostolilor să „meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia la toată făptura” (Marcu 16:15).

După aceea, Hristos „S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16:19).

Sfântul Luca a scris doar două propoziții despre Înălțarea lui Iisus:

„După ce i-a dus până spre Betania, și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer.” (Luca 24:50-51)

În Faptele Apostolilor găsim mai multe explicații. Aflăm că Hristos „a fost înălțat înaintea ochilor lor, iar un nor l-a ascuns din privirea lor” (Faptele Apostolilor 1:9).

Apostolii priveau spre cer în timp ce Iisus se înălța, când deodată au văzut doi bărbați îmbrăcați în alb stând înaintea lor. Aceștia le-au spus apostolilor că Iisus a fost luat la Cer și că într-o zi se va întoarce „în același fel în care l-ați văzut mergând la cer” (Faptele Apostolilor 1:11).

Cartea Faptele Apostolilor precizează și locul unde a avut loc Înălțarea. Evenimentul s-a petrecut pe Muntele Măslinilor, aproape de Betania.

Înălțarea lui Hristos la Cer a avut loc în a 40-a zi după glorioasa sa Înviere din morți. Nu este doar o coincidență – perioada de patruzeci de zile apare de multe ori în Biblie.

De exemplu, știm că Iisus a postit în pustiu timp de patruzeci de zile și că marele potop descris în Cartea Genezei a durat exact 40 de zile. O perioadă de patruzeci de zile simbolizează un timp de împlinire și desăvârșire. De aceea Hristos s-a înălțat în a 40-a zi după Paște.

Simbolismul Înălțării

Înălțarea lui Hristos reprezintă plecarea sa fizică finală din această lume către Cer. Este și ultimul său act fizic, încheierea oficială a misiunii sale. Înălțarea este întoarcerea glorioasă și plină de bucurie a lui Hristos la Tatăl care l-a trimis ca Mesia.

Creștinii ortodocși cred că Înălțarea nu este doar comemorarea unui eveniment, deoarece are o legătură directă cu viața noastră. Venirea, moartea, învierea și înălțarea lui Hristos au avut loc pentru noi, pentru toți oamenii. Hristos a plecat pentru a-i slăvi pe toți oamenii în Dumnezeu, astfel încât drumul către Cer să fie deschis pentru toți.

