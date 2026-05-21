Meghan Markle, nouă înțepătură pentru Familia Regală chiar la aniversarea nunții cu Prințul Harry. Tensiuni la Palatul Buckingham?

De: Paul Hangerli 21/05/2026 | 07:20
Meghan Markle ar fi stârnit nemulțumiri în rândul membrilor Familiei Regale Britanice după ce a publicat imagini aniversare de la nunta cu Prince Harry, în care seniorii Casei Regale apar foarte puțin sau deloc.

Ducesa de Sussex a marcat opt ani de căsnicie prin postarea unor fotografii private de la ceremonia din Windsor, însă o sursă citată de RadarOnline susține că selecția imaginilor ar fi fost percepută în interiorul Palatului Buckingham drept un mesaj subtil împotriva familiei regale.

Potrivit sursei citate, imaginile publicate de Meghan Markle pe Instagram au fost privite de unii apropiați ai familiei regale ca fiind „atent editate și curate”. Publicația susține că ducesa a distribuit fotografii nemaivăzute până acum de la ceremonia desfășurată la Capela St. George și de la recepția organizată la Frogmore House.

Totuși, sursa afirmă că în fotografii s-ar remarca „o absență vizibilă a membrilor seniori ai Familiei Regale”. Aceasta a continuat:

„Mulți au avut impresia că încearcă în mod deliberat să rescrie amintirea acelui moment în favoarea oamenilor loiali ei.”

Regele Charles apare într-o singură imagine

Conform informațiilor publicate, Regele Charles apare doar pentru scurt timp într-una dintre fotografii, în momentul în care o conduce pe Meghan Markle spre altar.

În schimb, postarea s-ar concentra mai ales pe „invitați celebri, apropiați de încredere, momente intime cu Harry” și pe mama ducesei, Doria Ragland.

Sursa a declarat că unii apropiați ai Palatului Buckingham au interpretat alegerea imaginilor drept „o declarație simbolică” despre persoanele față de care cuplul Sussex mai are acum „loialitate emoțională”.

Nunta regală, urmărită de aproape 2 miliarde de oameni

RadarOnline amintește că nunta lui Meghan Markle și a Prințului Harry din 2018 a fost urmărită de aproximativ 1,9 miliarde de persoane din întreaga lume. La eveniment au participat numeroase vedete internaționale, printre care Oprah Winfrey, David Beckham și George Clooney.
Cu toate acestea, sursa citată susține că imaginile aniversare publicate acum au fost percepute în interiorul familiei regale drept un mesaj clar. Aceasta afirmă:

„Mesajul a fost imposibil de ignorat în interiorul Casei Regale. Pare o înțepătură uriașă la adresa lor.”

Prințul Harry și Meghan Markle s-au retras din rolurile de membri activi ai Familiei Regale în anul 2020, iar relațiile dintre cei doi și monarhia britanică au rămas tensionate în ultimii ani.

De atunci, numeroase interviuri, declarații și apariții publice au alimentat speculațiile legate de ruptura dintre Sussex și restul Coroanei.

