Probleme pentru Meghan Markle și Prințul Harry? Apropiații spun că relațiile cu familia regală britanică provoacă tensiuni între cei doi

De: Daniel Matei 06/05/2026 | 17:40
Nu mai este un secret faptul că plecarea Prințului Harry și a lui Meghan Markle din familia regală britanică a provocat numeroase controverse, iar acum se pare că cei doi au opinii divergente în ceea ce privește o posibilă revenire.

Surse apropiate susțin că, în ultima perioadă, cuplul ar fi fost „în dezacord”, în contextul în care prințul, aflat în relații tensionate cu familia, s-ar fi apropiat din nou de tatăl său, Regele Charles. Se pare că acesta ar lua în calcul varianta de a reveni într-un rol regal „part-time”, în timp ce soția sa, fondatoarea brandului As Ever, își dorește să se concentreze pe viața pe care și-a construit-o în California, potrivit Yahoo.

Aceste diferențe de viziune ar fi început, potrivit acelorași surse, să genereze tensiuni între cei doi. Viața de cuplu a celor doi a fost departe de a fi liniștită, fiind marcată de numeroase momente intense și complicate. Situația s-a amplificat și mai mult atunci când cei doi au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat din Marea Britanie în California.

În ciuda dorinței de a avea o viață aparent mai „normală” pentru ei și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, cuplul s-a implicat în numeroase proiecte dincolo de sfera regală. Meghan Markle a devenit un veritabil „guru de lifestyle”, odată cu lansarea serialului său de pe Netflix, With Love, Meghan, dar și prin brandul său, As Ever, care include produse precum gemuri, vinuri și diverse obiecte decorative.

La rândul său, Harry s-a reinventat ca scriitor și public speaker, lansând volumul autobiografic Spare, care a stârnit numeroase controverse, și participând la evenimente caritabile în întreaga lume.

Eventuala împăcare a lui Harry cu tatăl său ar putea s-o deranjeze pe Meghan

Totuși, în ultimii șase ani, prințul ar fi făcut eforturi pentru o reconciliere cu tatăl său și cu alți membri ai monarhiei, încercând în același timp să îi convingă să îi permită o revenire la îndatoririle regale în regim „part-time”.

O sursă a declarat recent că Prințul Harry „simte că este foarte aproape de a-l convinge” pe Regele Charles să accepte această variantă și că s-a săturat să „zboare constant” între California și Anglia. Potrivit aceleiași surse, deși Harry pare optimist în privința planurilor sale de a reveni treptat la îndatoririle sale regale, acesta își dorește ca „soția să îi fie alături”. Totuși, se pare că ea nu este pregătită să renunțe la ceea ce a construit în ultimii ani.

Sursa susține că Meghan Markle ar prefera să se concentreze pe brandul său de lifestyle și pe alte proiecte, în loc să revină, chiar și parțial, la stilul de viață de dinainte. „Meghan nu este deloc de aceeași părere”, a declarat sursa pentru publicația citată. Deși ea ar fi „creat un nou model” pentru membrii și descendenții familiei regale, Harry nu ar fi dispus „să renunțe la moștenirea sau la familia sa”.

În aceste condiții, celebrul și controversatul cuplu ar fi „în mod clar în dezacord”, mai ales că pentru fosta actriță o revenire în Marea Britanie „nu este, sub nicio formă, o opțiune”, în timp ce soțul ei își dorește să repare treptat relațiile cu familia sa.

Obsesia lui Meghan Markle care îl nemulțumește profund pe Prințul Harry. „A creat tensiuni uriașe”

Meghan Markle, confesiuni despre „cei mai dificili 7 ani din viață”. Mesajul cu tentă astrologică a stârnit controverse

