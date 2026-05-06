Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: ”Voi lua o pauză pentru tratament și operație”

Sara Gore, prezentatoarea știrilor de la NBC 4 New York, a dezvăluit în timpul emisiunii sale live că a fost diagnosticată cu o formă de cancer. Ea a anunțat că va lua o pauză de la activitatea sa pentru a urma tratamentul și pentru a se opera.

Sara Gore, prezentatoarea emisiunilor „Open House” și „New York Live” ale postului NBC New York, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer de sân. Ea a împărtășit vestea în timpul emisiunii live „New York Live” din 30 aprilie. Gore a spus că a fost luată prin surprindere de diagnostic, în ciuda faptului că era conștientă de risc. Și mama și sora ei au avut această boală.

„Am fost diagnosticată recent cu cancer de sân și voi lua o pauză pentru tratament și operație. Dacă n-aș spune că sunt puțin speriată, aș minți. Mereu am crezut că va veni această zi. Dar, crede-mă, niciodată nu ești pregătit. Din nu știu ce motiv, chiar și atunci când o depistezi din timp pentru că faci totul cum trebuie, este o lovitură emoțională, iar eu nu eram pregătită pentru asta. Asta m-a surprins cu adevărat. M-a afectat profund.”, a spus Sara Gore.

Sara Gore se retrage din televiziune

Prezentatoarea NBC privește cu speranță lupta cu diagnosticul său. Ea a mărturisit că va lua o pauză de la televiziune pentru a se vindeca și recupera după operație. Data estimativă a revenirii sale nu a fost dezvăluită.

„Sunt exact acolo unde trebuie să fiu și sunt înconjurată de medici incredibili și de oameni care au mare grijă de mine acasă, vă mulțumesc. O să mă întorc mai bine ca niciodată și o să ne vedem după ce voi trece de asta. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut”, a spus ea în timpul transmisiunii televizate.

Prezentatoare premiată cu un Emmy, Sara Gore a acumulat peste 3.000 de ore de emisiuni televizate în direct și înregistrate de-a lungul carierei sale. Înainte de a deveni prezentatoare de știri, Sara a urmat o carieră culinară, lucrând ca bucătar personal, cronicar gastronomic, furnizor de servicii de catering și bucătar de linie pentru chef-ul Jean-Georges Vongerichten.

În cadrul emisiunii „Open House”, Gore contribuie la prezentarea proprietăților de lux și a caselor vedetelor din întreaga țară, oferind totodată telespectatorilor sfaturi din domeniu prin intermediul experților invitați în emisiune. Pe lângă prezentarea emisiunii imobiliare, Gore lucrează și ca agent imobiliar autorizat.

Cealaltă emisiune prezentată de Sara la NBC, „New York Live”, este o serie zilnică despre stilul de viață care acoperă subiecte precum moda, știrile despre vedete, gastronomia și divertismentul local. Sara a devenit vizibil emoționată când le-a mulțumit colegilor și telespectatorilor pentru sprijinul acordat în timpul luptei sale cu cancerul. „Mă simt iubită. Mă simt foarte susținută”, a spus ea.

