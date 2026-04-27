Doliu în rândul influencerilor! Jade Kops a murit la 19 ani, răpusă de o boală extrem de rară

Jade Kops a murit la 19 ani, după o luptă cruntă cu o boală extrem de rară. Influencera a fost diagnosticată la vârsta de 14 ani cu o formă rară de cancer – rabdomiosarcom. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Tânăra creatoare de conținut din Olanda se bucura de un număr impresionant de urmăritori pe Instagram – 450.000. Acolo își împărtășea toate trăirile de zi cu zi, mai ales din prisma diagnosticului crunt primit.

Jade Kops a murit la 19 ani

Influencera a luptat în ultimii 5 ani să învingă o formă foarte rară de cancer – rabdomiosarcomul. Potrivit medicilor, această boală afectează de obicei copiii mai mici de 10 ani. Jade Kops a primit diagnosticul crunt când avea doar 14 ani și, de atunci, a fost o prezență constantă în online pentru conștientizarea efectelor acestui tip de cancer.

În urma sa, a lăsat în urmă o moștenire de activism și o carte de succes care îi documentează experiența. Vestea morții sale a fost făcută de un purtător de cuvânt al familiei, pe rețelele sociale.

„Profund îndurerați și incredibil de mândri de curajoasa noastră fiică și soră, dorim să vă anunțăm că Jade a decedat în această dimineață, la ora 5:50, în prezența noastră. Rămas-bunul și înmormântarea lui Jade vor avea loc în privat.”, se arată în declarația familiei Kops, publicată pe Instagram.

Jade Kops avea o tumoare la gât

De la vârsta de 14 ani, tânăra a luptat pentru a crește gradul de conștientizare asupra cancerului infantil. A scris cartea de succes Voor Altijd Jong („Pentru totdeauna tânăr”) și, cu doar două săptămâni înainte de moartea sa, a publicat pe Instagram un mesaj adresat „tumorii enervante” din gâtul ei.

„Simptomele se intensifică, iar în consecință, starea mea se degradează rapid. Lucruri care înainte erau ușoare acum necesită efort sau sunt complet imposibile. Zilele mi le petrec în pat, conectată la patru pompe de medicamente. În fiecare noapte îmi este teamă că nu mă voi mai trezi dimineața.”, a scris Kops, menționând că viața ei s-a schimbat complet în ultimele luni.

Ultimele zile, un real calvar

În continuare, tânăra Jade Kops le-a recunoscut fanilor că starea ei nu este bună.

„Trăiesc cel mai mare coșmar pe care mi-l pot imagina. Și totul din cauza ta”, îi spunea influencera tumorii din gâtul său.

Se pare că aceasta s-a împăcat cu ideea că va muri și chiar își lua adio, treptat, de la viață, pe măsură ce tumora creștea și o făcea să se simtă tot mai rău.

„Din cauza ta, sunt mai aproape de moarte în fiecare zi, dar nu vreau să plec încă. Vreau să mai rămân puțin aici. Să rămân puțin mai mult, să simt puțin mai mult și să fiu aproape de oamenii pe care îi iubesc puțin mai mult. Așa că, dacă nu pleci, dar rămâi… te rog încetinește. Dă-mi timp. Încă sunt fericită și nu sunt deloc pregătită să plec”, i-a scris ea tumorii.

Cu toate că înmormântarea tinerei va fi privată, familia va organiza pe 1 mai o adunare pentru fanii din Olanda care vor să îi aducă lui Jade un ultim omagiu.

