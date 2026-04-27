Doliu în rândul influencerilor! Jade Kops a murit la 19 ani, răpusă de o boală extrem de rară

De: Irina Maria Daniela 27/04/2026 | 06:30
Jade Kops a murit la 19 ani. Sursa foto: Instagram

Jade Kops a murit la 19 ani, după o luptă cruntă cu o boală extrem de rară. Influencera a fost diagnosticată la vârsta de 14 ani cu o formă rară de cancer – rabdomiosarcom. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Tânăra creatoare de conținut din Olanda se bucura de un număr impresionant de urmăritori pe Instagram – 450.000. Acolo își împărtășea toate trăirile de zi cu zi, mai ales din prisma diagnosticului crunt primit.

Influencera a luptat în ultimii 5 ani să învingă o formă foarte rară de cancer – rabdomiosarcomul. Potrivit medicilor, această boală afectează de obicei copiii mai mici de 10 ani. Jade Kops a primit diagnosticul crunt când avea doar 14 ani și, de atunci, a fost o prezență constantă în online pentru conștientizarea efectelor acestui tip de cancer.

În urma sa, a lăsat în urmă o moștenire de activism și o carte de succes care îi documentează experiența. Vestea morții sale a fost făcută de un purtător de cuvânt al familiei, pe rețelele sociale.

„Profund îndurerați și incredibil de mândri de curajoasa noastră fiică și soră, dorim să vă anunțăm că Jade a decedat în această dimineață, la ora 5:50, în prezența noastră. Rămas-bunul și înmormântarea lui Jade vor avea loc în privat.”, se arată în declarația familiei Kops, publicată pe Instagram.

Jade Kops avea o tumoare la gât

De la vârsta de 14 ani, tânăra a luptat pentru a crește gradul de conștientizare asupra cancerului infantil. A scris cartea de succes Voor Altijd Jong („Pentru totdeauna tânăr”) și, cu doar două săptămâni înainte de moartea sa, a publicat pe Instagram un mesaj adresat „tumorii enervante” din gâtul ei.

„Simptomele se intensifică, iar în consecință, starea mea se degradează rapid. Lucruri care înainte erau ușoare acum necesită efort sau sunt complet imposibile. Zilele mi le petrec în pat, conectată la patru pompe de medicamente. În fiecare noapte îmi este teamă că nu mă voi mai trezi dimineața.”, a scris Kops, menționând că viața ei s-a schimbat complet în ultimele luni.

Ultimele zile, un real calvar

În continuare, tânăra Jade Kops le-a recunoscut fanilor că starea ei nu este bună.

„Trăiesc cel mai mare coșmar pe care mi-l pot imagina. Și totul din cauza ta”, îi spunea influencera tumorii din gâtul său.

Se pare că aceasta s-a împăcat cu ideea că va muri și chiar își lua adio, treptat, de la viață, pe măsură ce tumora creștea și o făcea să se simtă tot mai rău.

„Din cauza ta, sunt mai aproape de moarte în fiecare zi, dar nu vreau să plec încă. Vreau să mai rămân puțin aici. Să rămân puțin mai mult, să simt puțin mai mult și să fiu aproape de oamenii pe care îi iubesc puțin mai mult. Așa că, dacă nu pleci, dar rămâi… te rog încetinește. Dă-mi timp. Încă sunt fericită și nu sunt deloc pregătită să plec”, i-a scris ea tumorii.

Cu toate că înmormântarea tinerei va fi privată, familia va organiza pe 1 mai o adunare pentru fanii din Olanda care vor să îi aducă lui Jade un ultim omagiu.

CITEȘTE ȘI:

Tragedie în ciclism: Cristian Munoz a murit la 6 zile după accidentarea din Tour du Jura

Mircea Răceanu, considerat unul dintre cei mai cunoscuți defectori ai României comuniste, a murit la 90 de ani. Unde se afla

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Keira Knightley, la un pas să divorțeze de James Righton? Detaliile care au atras atenția fanilor
Showbiz internațional
Keira Knightley, la un pas să divorțeze de James Righton? Detaliile care au atras atenția fanilor
Meghan Markle și Prințul Harry, acuzați că ar distruge Familia Regală: „Sunt doi profitori”
Showbiz internațional
Meghan Markle și Prințul Harry, acuzați că ar distruge Familia Regală: „Sunt doi profitori”
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mărturia româncei Tamila Cristescu care s-a aflat la evenimentul lui Trump, unde a avut loc atacul armat: „A fost o experiență groaznică. În momentul în care au răsunat focurile de armă, totul s-a transformat în panică”
Gandul.ro
Mărturia româncei Tamila Cristescu care s-a aflat la evenimentul lui Trump, unde a...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în timpul slujbei
Adevarul
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în...
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Parteneri
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer:...
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină și numărau monedele la cumpărături
Click.ro
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină...
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
Digi 24
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea...
Incidente alarmante cu șoferi seniori. Șofer de 70 de ani răstoarnă mașina în Pitești, altul de 75 merge 22 de KM pe contrasens
Promotor.ro
Incidente alarmante cu șoferi seniori. Șofer de 70 de ani răstoarnă mașina în Pitești, altul...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
go4it.ro
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Mărturia româncei Tamila Cristescu care s-a aflat la evenimentul lui Trump, unde a avut loc atacul armat: „A fost o experiență groaznică. În momentul în care au răsunat focurile de armă, totul s-a transformat în panică”
Gandul.ro
Mărturia româncei Tamila Cristescu care s-a aflat la evenimentul lui Trump, unde a avut loc...
ULTIMA ORĂ
Cum a scris Gigi „Burger” numele lui Gabi Tamaș, azi-noapte, pe bilețelul de nominalizare ...
Cum a scris Gigi „Burger” numele lui Gabi Tamaș, azi-noapte, pe bilețelul de nominalizare pentru eliminarea de la Survivor. A vrut să fie ironic, dar…
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la ...
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cum arată fiica lui Pep Guardiola acum. Maria are 25 de ani și trăiește în lux
Cum arată fiica lui Pep Guardiola acum. Maria are 25 de ani și trăiește în lux
Ținuta bizară aleasă de Dorian Popa la petrecerea de nuntă. Nici soția nu a avut o rochie obișnuită
Ținuta bizară aleasă de Dorian Popa la petrecerea de nuntă. Nici soția nu a avut o rochie obișnuită
De ce a fost eliminat Alberto de la Survivor, de fapt? Dat afară pe nedrept? ”Trădarea e la ea acasă”
De ce a fost eliminat Alberto de la Survivor, de fapt? Dat afară pe nedrept? ”Trădarea e la ea acasă”
Keira Knightley, la un pas să divorțeze de James Righton? Detaliile care au atras atenția fanilor
Keira Knightley, la un pas să divorțeze de James Righton? Detaliile care au atras atenția fanilor
Vezi toate știrile