Cum a reușit Ioana Tufaru să își facă dantura gratuit: „Din noiembrie m-am chinuit”

După ce a detonat vestea că s-a separat complet de partenerul ei de viață, Ionuț, fiica regretatei Anda Călugăreanu, Ioana Tufaru (49 de ani), a decis că este momentul pentru o renaștere totală. Aceasta și-a schimbat look-ul complet și i-a lăsat mască pe apropiați.

Recent, ea s-a afișat și cu o dantură nouă, după ce ani de zile a refuzat să folosească produsele clasice de igienă orală din cauza unui motiv de-a dreptul bizar!

„Am avut probleme cu dinții de mult timp. Și de la sarcină, dar și pentru că nu prea îi spălam. Nu îmi place gustul de pastă de dinți, mai bine îi spăl cu sare. Probabil și paradontoza care a fost destul de urâtă a dus la căderea dinților”, a povestit ea.

Cum a reușit Ioana Tufaru să își facă dantura gratuit

Fiica Andei Călugăreanu a reușit performanța de a-și reface întreaga dantură complet gratis, apelând la studenții și profesorii de la Facultatea de Stomatologie, după ce a aflat că la clinicile private o asemenea intervenție ar fi costat-o peste 6.000 de lei.

„E o poveste hilară. Am găsit pe net o stomatologie care dădea consultații gratuite. Și zic, mă duc și eu să știu ce am. Am sunat, mi-au zis că nu am nevoie de trimitere. Când am ajuns acolo, când am deschis gura… „doamnă, vă duce undeva la 6.000 de lei. Să știți că se poate și în rate…” I-am zis că nu pot să fac împrumut la bancă pentru că am venit mic și nu-mi dă nimeni nicio sumă. Zice medicul: „doamnă, de ce nu spuneți așa… Mergeți la Facultatea de Stomatologie și acolo se fac toate gratuit cu trimitere de la medicul de familie. Și uite că din noiembrie m-am chinuit și, în sfârșit, am și eu dinți de o săptămână”, a povestit Ioana.

Este de nerecunoscut

Pe lângă schimbările estetice majore, viața personală a Ioanei Tufaru a fost zguduită din temelii. Relația cu soțul ei, Ionuț, a intrat într-un impas total, iar bărbatul a părăsit căminul conjugal. Chiar dacă la mijloc este un copil, Ioana a recunoscut, cu durere în suflet, că lucrurile nu mai funcționau deloc între ei și că atmosfera din casă era greu de suportat.

„Din păcate eu și Ionuț nu mai suntem împreună. De o lună și ceva a plecat de acasă, nu ne-am mai înțeles. Mai vine așa, când și când, la băiat, dar eu nu discut, mă retrag în dormitor. Am luat împreună decizia. Am stat de vorbă, am discutat, am luat hotărât că așa e cel mai bine. În acest moment, doar ne-am despărțit, la divorț, ne mai gândim, mai vedem. La un notar eventual, încă nu am discutat despre asta. Deocamdată e o separare, o numesc pauză și vedem ce va mai fi”, a spus ea.

Ruptura de partener a împins-o pe Ioana să recurgă la un gest radical pentru a marca acest nou capitol din viața ei. Fiica Andei Călugăreanu a fugit la un magazin obișnuit din cartier, a scos din buzunar o sumă derizorie și s-a transformat total, de una singură, în propria baie! Rezultatul a uimit-o chiar și pe ea.

Ioana a mărturisit că s-a plictisit de nuanța deschisă pe care o purta de ani buni, motiv pentru care a trecut brusc la un roșcat strident. Însă, ea a recunoscut că această schimbare este doar una temporară și că sunt șanse mari ca, din toamnă, să se întoarcă la blondul care a consacrat-o.

„Am ales să îmi schimb culoarea părului, a fost, cumva, o decizie de moment. Sincer, mă plictisisem de nuanța mea deschisă de blond și mi-am zis că, dacă tot s-a terminat sezonul rece și a venit vara, a venit și momentul să am un alt look… diferit! A fost mai mult o încercare, e adevărat, mai îndrăzneață, însă, vă mărturisesc că nu m-am gândit o clipă că o să iasă o culoare atât de frumoasă. Mai ales că mi-am luat o vopsea de păr ieftină, cu doar 5 lei, de la un magazin obișnuit și m-am vopsit singură. M-a surprins și pe mine rezultatul final, fiindcă a fost unul la care nu mă gândeam vreodată… E minunat și îmi place. Va fi culoarea mea de păr în sezonul estival, căci, la cât de bine mă cunosc, sunt sigură că voi reveni eu cu timpul înapoi la blond, dar poate mai spre toamna așa… Deocamdată, am în plan să rămân roșcată”, a spus ea în podcast-ul ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

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