Ioana Tufaru, la un pas de moarte! A fost găsită inconștientă, în casă: soțul a chemat imediat Ambulanța

Ioana Tufaru și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentul în care a fost la un pas de moarte. Femeia a ajuns la spital în stare gravă și a crezut că acesta este sfârșitul. Iată ce a spus!

Ioana Tufaru a trecut prin momente cumplite. Fiica regretatei Anda Călugăreanu a fost găsită în stare de inconștiență de către soțul ei. Femeia suferă de mai multe probleme de sănătate care au dus la agravarea situației.

Ioana Tufaru, la un pas de moarte

Medicul ajuns la fața locului a consultat-o de urgență și i-a atras atenția în legătură cu faptul că problemele de sănătate pe care le are nu ii permit să se expună prea mult la soare.

La sfârșitul lunii august, Ioana Tufaru a fost găsită inconștientă, după ce starea de sănătate i s-a înrăutățit grav.

„Doamne, au fost mari probleme mari de sănătate pentru mine, am crezut că gata…se rupe filmul și mai e…doar dincolo. (…) Știți că eu la căldură, cad din picioare. Însă, nu…era o durere în capătul pieptului, dar o durere, nu am cuvinte să o descriu. Știu că atât de tare m-a durut că, la un moment dat, am căzut pe jos efectiv, am leșinat, pur si simplu. Când m-am trezit, mi-a spus Ionuț că așteaptă ambulanța, că atât el, cât și Luca s-au speriat. Îîți dai seama, eram leșinată pe jos, fără să pot respira”, a spus Ioana Tufaru pentru wowbiz.ro.

Ioana a povestit cum a s-a trezit înconjurată de medici în casa ei. Din cauza durerilor groaznice pe care le prezenta, femeia a fost transportată la Spitalul Municipal.

„Au venit acasă doi medici acasă, mi-au făcut EKG, să vadă dacă inima e OK. Aveam dureri, vă spun, groaznice. Așa că, ambulanța m-a dus la Spitalul Municipal, unde am stat o noapte întreagă. Mi-au făcut acolo toate analizele, am și acum urma pe mână la perfuzii și analize, mi-au dat calmante, mi-au mai dat un medicament foarte bun pentru stomac, tot ce trebuie…mi-au făcut și ecografie, să îmi cedeze durerea. A fost greu rău.”, a mai spus ea.

