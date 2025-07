Ioana Tufaru, în război cu facturile și foamea: ce mănâncă când fiecare leu contează! ”Fierb o oală mare de ceai și o pun...”

Ioana Tufaru trăiește la limita sărăciei, dar nu renunță la micile bucurii ale vieții! Merge la piscină când „sunt bani”, face o oală mare de ceai în loc de sucuri și cumpără mezeluri ieftine ca să le ajungă pentru o săptămână. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, fiica regretatei Anda Călugăreanu povestește cum se descurcă cu banii, ce se întâmplă în mariajul ei – despre care s-a spus că e pe butuci – și de ce nu ține dietă, deși ar trebui.

În urmă cu o lună, Ioana Tufaru și soțul ei au fost surprinși în mijlocul unui scandal monstru, chiar în plină stradă! S-a lăsat cu țipete, lacrimi și vorbe grele, iar divorțul părea iminent. Și, totuși, surpriză: cei doi s-au împăcat! Deși trăiesc de pe o zi pe alta și fac sacrificii dureroase inclusiv la mâncare – unde parizerul și crenvurștii la ofertă sunt la ordinea zilei – Ioana nu renunță la micile plăceri și continuă să lupte alături de bărbatul pe care l-a ales.

CANCAN.RO: Ioana, ați fost la piscină. Cât vă costă o zi la piscină?

Ioana Tufaru: Este 50 lei la adult și 30 lei de copil, 80 lei în total. Dar nu mergem foarte des, mergem când avem bani. Nu știu, o dată pe săptămână sau la 10 zile, depinde cum sunt bani.

Acolo, înăuntru, la piscină, nu cheltuim mult, maximum 100 de lei. Eu îmi iau un frappe, Luca un suc și îi iau o ciorbiță să mănânce și atât.

CANCAN.RO: Cum vă descurcați cu banii?

Ioana Tufaru: Foarte greu, ne strângem rău, de colo, de colo. Nu mai dăm banii pe sucuri, bem ceai, fac o oală mare de ceai de fructe, las să se răcească și pun în sticle la frigider. E foarte răcoritor. În rest, cumpărăm mâncare mai ieftină, mezeluri ieftine, iau parizer la 5 lei, crenvurști la 6 lei… are într-un supermarket lângă casă. încă mai găsim ieftine, Slavă Domnului…

Ioana Tufaru: ”Ionuț mă mai ceartă”

CANCAN.RO: Cine cheltuiește cel mai mult dintre voi și pe ce?

Ioana Tufaru: Eeee, nu am ținut cont de cine consumă mai mult sau mai puțin, se cheltuie, mai trebuie una alta. Mai ales în timpul școlii. Acum e vacanță, e mai pe economie, dar în timpul școlii mai trebuie să cumpăr un caiet, un pix, ceva, și costă și alea….

CANCAN.RO: S-a vehiculat că vreți să divorțați. În ce stadiu este relația voastră acum?

Ioana Tufaru: Acum suntem bine. Mai sunt așa mici discuții, ca în orice familie, ne mai contrazicem, de multe ori cu privire la Luca, eu sunt mai permisivă cu el și Ionuț mă mai ceartă, că mai trebuie să fii și puțin sever cu un copil, na!

CANCAN.RO: Atunci când vă certați, cine face primul pas spre împăcare și în ce mod?

Ioana Tufaru: Amândoi. Ori ne bufnește râsul, ori vine și mă pupă, diverse moduri … cum ne vine pe moment.

CANCAN.RO: Urmezi vreo dietă? Aveai și dureri cumplite de spate din cauza problemelor de sănătate și a greutății. Cum ești?

Ioana Tufaru: Dietă … e impropriu spus, nu am ținut și nu țin! Am inel gastric și mănânc foarte puțin, precum vrabia. Dar durerile de spate mai sunt, și alte dureri, și genunchii mă mai dor, bine acum o mai dau și pe seama vârstei că mă apropii și eu de 50. Puțin mai am.

