Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare

De: Keva Iosif 23/12/2025 | 23:20
Pe 17 septembrie, numele lui Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, ajungea din nou pe buzele tuturor, însă nu pentru un rol sau o premieră, ci pentru un episod care i-a dat viața peste cap. Implicat într-un accident rutier în zona Dorobanți, tânărul actor ar fi părăsit locul faptei, fiind ulterior ridicat de polițiști din locuința unei cunoștințe. Drumul nu s-a oprit la secție. Toto Dumitrescu a fost dus la IML, unde probele biologice aveau să scoată la iveală un detaliu grav: se afla sub influența substanțelor interzise!

După perioada de arest la domiciliu, judecătorii au decis recent înlocuirea măsurii cu control judiciar, iar apropiații vorbeau despre o dorință clară a lui Toto Dumitrescu de a reveni „în forță” în viața publică, la începutul anului viitor.

Actor de profesie, Toto nu a stat complet pe loc nici în perioada în care era în arest la domiciliu. În timp ce el făcea repetiții între patru pereți, colegii săi lucrau intens la montajul unui film turnat înainte de problemele cu legea.

CANCAN.RO a aflat care ar putea fi prima apariție publică a lui Toto Dumitrescu după scandal. Filmul în care are un rol secundar, „În pielea mea”, are premiera de gală stabilită pentru 10 februarie 2026. Evenimentul va reuni toți actorii implicați în proiect, iar prezența lui Toto este, evident, așteptată.

Însă când părea că lucrurile intră pe un făgaș mai liniștit, problemele îl lovesc din nou!

Toto Dumitrescu nu mai scapă de probleme…

Lovitura finală, chiar înainte de sărbători

Cu doar câteva zile înainte de sărbători, Toto Dumitrescu a primit o veste-bombă. Procurorii au finalizat dosarul accidentului și au decis trimiterea sa în judecată pentru: părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Este vorba despre o infracțiune gravă, prevăzută de Articolul 338 din Codul Penal, care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, indiferent dacă accidentul a produs victime sau doar pagube materiale, în anumite condiții. În plus, pot fi aplicate sancțiuni complementare, inclusiv suspendarea permisului de conducere, fapta fiind considerată una care afectează siguranța publică și actul de justiție.

