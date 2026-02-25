Peștele extrem de nociv pe care îl consumă mulți români. Este foarte de toxic!

Cunoscut drept „peștele săracului”, această specie este crescută în apele unuia dintrem cele mai contaminate fluviuri din lume. Carnea devine astfel extrem de toxică pentru organismul uman, însă puțini știu riscurile la care se expun.

Este vorba despre Pangasius. Acest soi de pește crește în ferme industriale din apele deltei Mekong din Vietman, unul dintre cele mai contaminate din lume. Apele fluviului în care crește acest pește conțin metale grele, deșeuri industriale, produse petroliere, pesticide și alți agenți patofeni care dăunează ecosistemului natural al râului. De asemenea, în unele zone ale Deltei au fost găsite bacterii rezistente la antibiotice.

Acestă specie de pește este extrem de toxic pentru oameni

Pentru a ajunge la maturitate într-un ritm accelerat (aproape de două ori mai repede decât peștii crescuți în condiții naturale), peștii sunt hrăniți cu simulenți hormonali și juraje ieftine. Potrivit testelor de laborator, în carnea de Pangasius a fost descoperită prezența mercurului, cadmiului și reziduuri de antibiotice interzise în SUA și Uniunea Europeană. Adesea, înaninte de a fi comercializate, fileurile de Pangasius sunt tratate cu acid citric și fosfați în timpul procesării. Prin această practică, peștele absoarbe mai mult apă înainte de a fi congelat, ceea ce înseamnă costuri mai mari de vânzare.

Pe rafturile magazinelor, peștele Pangasius mai este cunoscut sub numele de pește Swai, Panga, Somn vietnamez, Pește Basa sau Rechin Iridescent. Indiferent de denumire, românii trebuie să evite pe cât posibil această specie.

Spre deosebire de alte specii, Pangasius are un conținut scăzut de grăsimi, acizi grași Omega 3, proteine, iod fiind adesea vândut la un preț relativ mic, ceea ce îl face popular printre cumpărători. Începând cu anul 2017, lanțurile de magazine Carrefour a intrerupt vânzarea acestei specii de pește, mișcare urmată și de alte lanțuri de magazine din lume.

Maica Stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne îmbie cu cartofi rumeniți în susan, aurii și binecuvântați cu mireasmă de usturoi

Obiectul din casă care are cei mai mulți microbi. Conține de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă